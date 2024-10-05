Какая страна почти догнала Турцию по числу поездок россиян

В первом полугодии 2024 года россияне совершили в Абхазию 2,163 млн поездок. Этот показатель не сильно отстает от числа поездок россиян в Турцию (2,522 млн поездок) и опережает число поездок в Казахстан (1,235 млн поездок), следует из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК.