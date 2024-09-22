Какая сгущенка калорийнее — вареная или обычная

Сгущенное молоко готовят из нормализованного по жиру молока: смешивают цельное, обезжиренное и нормализованное. В составе сгущенки белки, жиры и сахар. Именно молочный казеин (белок) делает сгущенку полезной, ведь такой белок очень легкий и быстро усваивается. Кроме того, в молочном жире, который есть в сгущенке, есть жирные кислоты.