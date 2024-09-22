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Какая сгущенка калорийнее — вареная или обычная

Сгущенное молоко состоит из коровьего молока, сахара, сахара молочного и воды.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Сгущенное молоко состоит из молока, сахара-песка и молочного, а также воды. Сгущенка готовится по ГОСТу, и там не должно быть сухого молока или заменителей молочного жира.

Как делают сгущенное молоко?

Сгущенное молоко готовят из нормализованного по жиру молока: смешивают цельное, обезжиренное и нормализованное. В составе сгущенки белки, жиры и сахар. Именно молочный казеин (белок) делает сгущенку полезной, ведь такой белок очень легкий и быстро усваивается. Кроме того, в молочном жире, который есть в сгущенке, есть жирные кислоты.

А в качественном сгущенном молоке также сохраняется кальций, который необходим для костей, ногтей, волос и зубов. Также в сгущенном молоке есть витамины В, А, Е и D, а еще фосфор, магний и калий.

Пока все выглядит очень привлекательно, но не стоит забывать, что в сгущенке много сахара, а его чрезмерное потребление может привести к ожирению, диабету и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Для любителей сгущенки стоит отметить, что сочетание сахара и молочных кислот становится идеальной средой для размножения бактерий во рту. Чтобы избежать кариеса, нужно после еды обязательно полоскать рот.

Не стоит забывать, что если у человека аллергия на молочные продукты или непереносимость лактозы, то и сгущенное молоко есть ему категорически нельзя.

Какая сгущенка калорийнее — вареная или обычная?

Вареное сгущенное молоко является более концентрированном продуктом. В нем меньше жидкости, а содержание жиров и сахара повышенное. Для тех, кто следит за фигурой, лучше выбирать обычное сгущенное молоко.

320 ккал содержится в 100 граммах обычной сгущенки, 328 ккал — в вареном сгущенном молоке.