Какая река самая старая в мире

Самая полноводная река? Тут все просто, это Амазонка. Самая длинная? Чуть сложнее — Нил или снова Амазонка, смотря как считать.
А вот как понять, какая река самая древняя? Тут все сложнее. Можно считать по тому, как давно появились первые упоминания о реке — тогда это, наверное, будет Нил или Евфрат.
Но, если подходить к вопросу с точки зрения геологии, древнейшим руслом окажется река Финке в Австралии. Это небольшая и неглубокая река, которая впадает в озеро Эйр. По расчетам геологов, ее возраст составляет от 350 до 400 миллионов лет.
Большую часть года русло Финке и вовсе пересыхает, наполняясь лишь на несколько дней во время сильных дождей. Обычно скопившаяся вода даже не доходит до озера Эйр, впитываясь в пустоши по пути. Впрочем, реку можно понять: за такое время кто угодно мог бы устать.
Коренные австралийцы называют реку Ларапинта и считают, что она появилась, когда Радужный змей решил выйти из озера и направился на север.
Точнее возраст реки установить трудно: геологи для этого изучают породы с речного дна и близлежащий ландшафт, что неизбежно дает большую погрешность, как любой геологический процесс.
Сайт IFLScience рассказывает еще про несколько претендентов на звание самой старой реки. В Северной Америке древнейшая река по иронии называется Нью Ривер («Новая река»). Она стекает с горного хребта Блу Ридж в Северной Каролине в Вирджинию и впадает в реку Канова. Длина реки примерно 547 километров, а вот данные по возрасту очень разнятся: ученые дают ей от 10 до 360 миллионов лет. В 1970 году Нью Ривер объявили второй самой старой рекой в мире, чтобы предотвратить строительство дамбы.
В Европе же самой старой рекой считается Мез, который протекает по территории Франции, Бельгии и Нидерландов. Её длина 950 километров, а возраст — между 320 и 340 миллионов лет.
Ранее рассказывали про затерянное озеро в штате Орегон, которое исчезает каждое лето.