Какая река самая старая в мире

Сайт IFLScience рассказывает еще про несколько претендентов на звание самой старой реки. В Северной Америке древнейшая река по иронии называется Нью Ривер («Новая река»). Она стекает с горного хребта Блу Ридж в Северной Каролине в Вирджинию и впадает в реку Канова. Длина реки примерно 547 километров, а вот данные по возрасту очень разнятся: ученые дают ей от 10 до 360 миллионов лет. В 1970 году Нью Ривер объявили второй самой старой рекой в мире, чтобы предотвратить строительство дамбы.