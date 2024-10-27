Какая птица может спать во время полета

Есть несколько птиц, которые не могут ходить по земле или делают это не слишком хорошо. Именно они спят во время полета. Но есть и те, кто могут ходить, однако предпочитают спать в воздухе. Что это за птицы?
Кто из птиц спит во время полета?
Стриж — это птица, которая проводит в воздухе почти всю жизнь. Все дело в строении его лапок, которые не позволяют ему ходить и сохранять равновесие. Стриж может провести более 3 лет в воздухе, совсем не приземляясь: он спит, ест и делает все остальное во время полета.
Есть мнение, что стрижи, приземлившись на землю, не могут взлететь, однако зоолог Мария Синькова рассказала aif.ru, что стрижи взлетают, если им достаточно места.
«Могут возникнуть трудности при случайном приземлении в узких переулках, это правда, но на ровной открытой местности они стартуют хорошо. Другой вопрос, что передвигаться по земле они не могут. Причиной этому является специфическое строение лапок — все четыре пальца на них направлены вперёд, так как стрижи приспособлены к тому, чтобы садиться на вертикальные поверхности. Например, скалы, стены домов, кору деревьев», — рассказала она.
Зоолог уточнила, что птенцов стрижи высиживают в расщелинах скал или в щелях на человеческих постройках — под полом на балконах, под наружными подоконниками, под крышами и так далее.
«У стрижей, в отличие от большинства птиц, нет стадии слётка. Это такой птичий подросток, который, ещё не умея толком летать, ходит по земле, его кормят родители. Стрижи по окончании периода выкармливания (43−45 дней) сразу способны к полету и вылетают из гнезда. При нахождении птенца стрижа на земле его всегда надо спасать», — добавила Синькова.
Также зоолог подтвердила, что стрижи способны спать прямо в полете.
«Это достигается однополушарным сном, как у дельфинов, когда одно полушарие отдыхает, а второе функционирует. Иногда они могут приземляться на отдых на вертикальные поверхности. Есть исследования, показывающие, что стрижи способны 10 месяцев не приземляться», — поделилась эксперт.
Аист тоже спит в полете, но недолго. Эта птица может спать 10−15 минут во время перелета. Уставший аист уходит в середину клина и засыпает. Минут через 15 он возвращается в строй, а в середину идет следующий уставший аист.
Кроме того, в полете спит альбатрос. Это связано с тем, что у него работает одно полушарие вместо двух. И оба полушария меняются по очереди, от этого альбатрос не падает, но может спать.
Четвертой птицей, спящей в полете, является большой фрегат. Он может отключить на несколько минут оба полушария мозга, и ему хватает этого времени, чтобы отдохнуть. Если птица собирается спать дольше, то она переходит на однополушарный сон, оставляя один глаз открытым, чтобы подглядывать, куда лететь.