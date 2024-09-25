В мире существует много разных птиц. Они отличаются по размеру, по своим качествам и умениям. Есть птицы, которые не умеют летать, а есть те, что могут бегать по дну реки. Птицы летают головой вперед, но есть одна, что умеет лететь наоборот.
Какая птица может летать хвостом вперед?
Это колибри. В семейство колибри входит более 300 видов маленьких птичек. Они могут быть любого цвета и похожи больше на яркие цветы. Живут колибри в тепле. Есть гигантские колибри — они размером с ласточек и живут в Южной Америке.
У колибри длинный и тонкий клюв, а еще длинные и острые крылья. У них яркая окраска. Самая маленькая в мире колибри живет на островах Карибского бассейна. Ее размер около 6 см, а вес — 1−2 грамма.
Колибри очень быстро летает, она может развить скорость до 80 км/час. Эта птица может лететь головой вперед, хвостом вперед, а еще зависать на месте, взлетать и снижаться вертикально. Это все благодаря сильным и гибким крыльям колибри. Кстати, крылья колибри совершают 50−10 взмахов в секунду.
Колибри почти всегда в движении. Ночью, в холоде и при недостатке еды колибри впадает в оцепенение. Интересно, что в день колибри съедает пищи в два раза больше, чем она весит сама. Колибри едят не только нектар, но и мелких насекомых.
Колибри строят гнезда из мха, пуха, перьев и паутины на деревьях, в кустах, иногда крепят к скалам или листьям. В кладке у них, как правило, не больше двух яиц. Высиживает яйца самка, а самец добывает пропитание и охраняет семейство. Ходить колибри не может из-за тонких и слабых ног.