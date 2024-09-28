Птицы бывают разными: перелетными, неперелетными, умеющими плавать, не умеющими летать. Но встречается одна уникальная птица, которая может не только плавать и нырять, но и бегать по дну реки. Ни пингвин, ни утка, ни одна другая водоплавающая птица этот трюк повторить не могут.
Какая птица может ходить под водой?
Это птица называется Оляпка (Cinclus cinclus). Она небольшого размера, но у нее интересное телосложение. Птичка плотная, с коротким хвостом, белой грудкой. Голова, бока и брюшко у нее коричневого цвета, а крылья темно-серые с рисунком в виде чешуек. Издалека оляпка выглядит просто как темная птица с белой грудкой.
Где живет птица, которая ходит под водой?
Оляпка живет в Северной Африке, в Южной Европе, в России на Кольском полустрове, на Кавказе, на Урале, на Алтае и в окрестностях Байкала. Оляпка добывает себе пищу со дна горных рек. То есть она ныряет, расставляя крылья, а затем прижимается ко дну и, действуя хвостом, как рулем, птица перебирает ногами по дну. Ее стиль — нечто среднее между плаванием и бегом.
Под водой оляпка может находиться до 30 секунд. За это время она хватает плавающие объекты, переворачивает камни. Нырнуть оляпка может с берега, с камня и даже в полете легко группируется для нырка.
Птичка любит есть личинки ручейников — это насекомые, которые живут рядом с чистыми водоемами. Еще оляпка ловит ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных. Но птица может поймать и мелкую рыбку или головастика. Еще оляпка охотится вдоль берега, но всегда около воды.
Гнезда птицы также располагают рядом с водой. Интересно, что гнездо у оляпки похоже на кучу травы, мха и прочих природных материалов. Вход сбоку. При этом птица использует гнездо несколько лет подряд, и в итоге оно может быть до полуметра в диаметре.
Яйца у оляпки белые, вначале их высиживает только самка, но затем они делают это по очереди с самцом. Инкубационный период длится всего 16 дней. Оляпки неперелетные птицы и стараются поселиться там, где вода зимой не замерзает.