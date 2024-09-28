Какая птица может ходить под водой?

Оляпка живет в Северной Африке, в Южной Европе, в России на Кольском полустрове, на Кавказе, на Урале, на Алтае и в окрестностях Байкала. Оляпка добывает себе пищу со дна горных рек. То есть она ныряет, расставляя крылья, а затем прижимается ко дну и, действуя хвостом, как рулем, птица перебирает ногами по дну. Ее стиль — нечто среднее между плаванием и бегом.