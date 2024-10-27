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Какая норма тестостерона у мужчин в 40 лет?

Тестостерон играет важную роль в жизни мужчины.

Источник: Freepik

Тестостерон является основным мужским гормоном. Он отвечает за формирование вторичных половых признаков по мужскому типу. С возрастом концентрация тестостерона снижается.

Что такое тестостерон?

Тестостерон вырабатывается в яичках у мужчин и в яичниках у женщин и коре в надпочечников. Пиковые значения достигаются в юношеском возрасте, а затем постепенно снижается. Этот гормон оказывает огромное влияние на состояние здоровья и самочувствия. При нормальном уровне можно:

  • наращивать мышечную массу;
  • поддерживать либидо;
  • избавляться от жировых отложений;
  • увеличить выносливость;
  • поддерживать оптимальную плотность костной ткани.

«У мужчин для нормальной работы организма необходим тестостерон. Самое главное, что тестостерон у мужчин способствует образованию сперматозоидов и нарушение уровня тестостерона негативно влияет на деторождение», — объяснила врач-терапевт Людмила Лапа.

Какая норма тестостерона у 40-летних мужчин?

Начиная с 30 лет уровень тестостерона снижается на 0,4−2% в год. Как правило, это связано с уменьшением числа клеток Лейдига в яичках — именно в них вырабатывается гормон. Кроме того, с годами снижается количество рецепторов, чувствительных к тестостерону.

К 80 годам уровень общего тестостерона составляет всего 60% от той концентрации, которая была в 20 лет.

Норма у мужчин от 16 до 40 лет составляет 5,13−30,43 нмоль/л. Уровень колеблется в течение жизни и даже может измениться в течение одного дня.