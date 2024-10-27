Какая норма тестостерона у мужчин в 40 лет?

Начиная с 30 лет уровень тестостерона снижается на 0,4−2% в год. Как правило, это связано с уменьшением числа клеток Лейдига в яичках — именно в них вырабатывается гормон. Кроме того, с годами снижается количество рецепторов, чувствительных к тестостерону.