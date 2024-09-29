Какая хищная птица может унести человека

Человек привык себя считать царем природы, но некоторые птицы готовы с этим поспорить. Для них мы вовсе не угроза, а, напротив, добыча — известны случаи, когда пернатые хищники нападали на людей. Самый яркий эпизод описан в романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта» — гигантская птица хватает мальчика и уносит в свое гнездо. Возможно ли такое в реальности? Разбирался aif.ru.
Какие хищные птицы самые крупные?
Одна из самых крупных птиц — беркут. Это представить семейства ястребиных, который живет на территории Евразии, в Северной Америке и широко распространен в России, Казахстане и Монголии. Размах крыла беркута достигает 2,5 метров. Масса хищников может быть более 5 кг. У них мощный клюв и крепкие когти.
Самый последний — в 2014 году в Казахстане беркут напал на подростка. Мальчика удалось спасти, рядом были местные жители.
Также опасным хищником является клинохвостый орел. Он живет исключительно в Австралии. Размах крыльев — порядка 2,3 метров, вес превышает 5 кг. Охотится на кроликов, может есть падаль. Нападает на крупный рогатый скот и взрослых кенгуру. В 2016 году клинохвостый орел напал на подростка и попытался его заклевать. Мальчика спасли.
Есть еще боевой орел. Они обитают в центральной и южной Африке. Этот вид птиц вымирает. Размах крыльев у боевого орла 2,5 метра, вес достигает 6 кг. У этого орла тоже очень опасные и крепкие когти. Он питается грызунами, но нередко бьет других птиц и нападает на детей. В 2019 году боевой орел в Эфиопии убил ребенка и покалечил еще двух.
Самый крупный из опасных для человека хищников — кондор. Это птица из группы американских грифов, обитает, в основном, в Андах. Размах крыльев у кондора до 3,2 метров, вес до 15 кг. А продолжительность жизни — более 50 лет.
Именно эту птицу описывал Жюль Верн в своем приключенческом романе. Впечатленный размерами птицы, автор решил, что громадный хищник легко утащит юного Роберта Гранта.
Так какая же птица способна поднять и унести человека?
Никакая. Напасть и покалечить — да, а вот поднять в воздух и улететь с добычей — очень вряд ли. Доказано, что птицы могут поднимать вес не более 12−15 процентов от собственного веса. То есть орел или беркут весом в 5 кило не смогут поднять даже новорожденного младенца, который весит почти столько же.
А как же кондор, описанный в романе Верна? Он-то ребенка может унести — пусть даже и самого маленького? Лет через 30 после выхода книги «Дети капитана Гранта» ученые выяснили одну особенность: строение лап не позволяет этим пернатым поднимать и переносить добычу — в отличие от остальных хищников, у кондоров когти прямые, а не загнутые. Так что описание сцены похищения мальчика — это фантастика, как и многое у Жюля Верна.