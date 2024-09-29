Какая хищная птица может унести человека

А как же кондор, описанный в романе Верна? Он-то ребенка может унести — пусть даже и самого маленького? Лет через 30 после выхода книги «Дети капитана Гранта» ученые выяснили одну особенность: строение лап не позволяет этим пернатым поднимать и переносить добычу — в отличие от остальных хищников, у кондоров когти прямые, а не загнутые. Так что описание сцены похищения мальчика — это фантастика, как и многое у Жюля Верна.