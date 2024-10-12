Какая группа крови самая редкая в России

Первая и вторая группы крови — самые распространенные в России, при этом в европейской части страны чаще всего встречается вторая группа, а в закавказских республиках — третья группа. В свою очередь, самыми редкими на территории России также являются две группы крови: четвертая отрицательная и первая отрицательная. Их сложнее найти, поиски донора могут занять больше времени. Об этом рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.