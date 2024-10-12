Какая группа крови самая редкая в России

Первая и вторая группы крови — самые распространенные в России, при этом в европейской части страны чаще всего встречается вторая группа, а в закавказских республиках — третья группа. В свою очередь, самыми редкими на территории России также являются две группы крови: четвертая отрицательная и первая отрицательная. Их сложнее найти, поиски донора могут занять больше времени. Об этом рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.
Почему эти группы крови встречаются реже всего?
Самой редкой группой кровью в нашей стране является четвертая отрицательная. Это связано с генетическими характеристиками. По словам врача, среди наших предков реже встречались люди с этой группой крови, а так как этот признак наследуется, среди нынеживущих людей носители такой группы крови тоже встречаются редко.
Кровь первой группы с отрицательным резус-фактором также считается довольно ценной. Это связано с тем, что ее можно использовать для лечения любых пациентов, с некоторыми исключениями. Как отмечает Трахтман, такая кровь «как бы обезличена», поэтому ее часто используют в экстренных случаях.
Источник: www.gazeta.ru