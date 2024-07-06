Какая группа инвалидности освобождает от уплаты кредита

Установленная I, II или III группа инвалидности не могут освободить человека от необходимости платить по кредиту, рассказала aif.ru профессор Финуниверситета при правительстве РФ Ольга Макашина. По ее словам, списать долг удается в крайне редких случаях, когда заемщик-инвалид должен небольшую сумму и нет никакой возможности добиться от него выплат.
«Списать небольшой кредит могут, если у должника нет имущества, которое можно конфисковать для компенсации, — уточнила Макашина. — Практически все банки соглашаются выдавать кредит инвалидам только при согласии оформить страховой полис. В случаях, когда заемщик стал инвалидом после получения кредита, страховой полис также может оказаться полезен. Но надо иметь в виду, что погашение кредита страховкой положено заемщику не всегда».
Эксперт подчеркнула, что вероятность получить финансовую поддержку выше у инвалида I группы, чем инвалида II группы, который сохранил физическую возможность трудоустроиться. Еще меньше шансов, если заемщику присуждена III группа инвалидности.
При открытом производстве в отношении инвалида, который перестал платить по кредиту, важно помнить, что единственную пенсию арестовать не могут согласно закону о сохранении дохода на уровне прожиточного минимума. То есть, если выплата составляет 13 тыс. рублей, а прожиточный минимум в регионе 12 тыс. рублей, то удерживать будут только по одной тысяче рублей.