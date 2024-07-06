Какая группа инвалидности освобождает от уплаты кредита

«Списать небольшой кредит могут, если у должника нет имущества, которое можно конфисковать для компенсации, — уточнила Макашина. — Практически все банки соглашаются выдавать кредит инвалидам только при согласии оформить страховой полис. В случаях, когда заемщик стал инвалидом после получения кредита, страховой полис также может оказаться полезен. Но надо иметь в виду, что погашение кредита страховкой положено заемщику не всегда».