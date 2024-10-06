«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» 10 русских блюд, которые наводят ужас на иностранцев

Кабачковая икра — одно из тех блюд, которое сначала вызывает недоумение у иностранных гостей, но может стать настоящим открытием для тех, кто осмелится его попробовать. Слово «икра» вызывает у многих ассоциации с чем-то дорогим и изысканным, и когда они видят кабачковую икру — массу оранжево-коричневого цвета, не слишком аппетитную на вид, — их ожидания не оправдываются. Не все готовы испытать на себе это гастрономическое несоответствие, тем более что идея сделать «икру» из овощей кажется для них, мягко говоря, странной. Но те, кто всё же решался отведать эту аппетитную «вегетарианскую икру», зачастую остаются в восторге.