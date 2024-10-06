«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» 10 русских блюд, которые наводят ужас на иностранцев

Для иностранцев манная каша — настоящая загадка русской кухни. У жителей зарубежных стран совершенно другие представления о завтраках. На Западе утро начинается с хрустящих хлопьев или ароматного круассана. В Азии каши, как правило, рисовые. Наша манка с ее невнятной текстурой и практически неуловимым вкусом кажется им кулинарным недоразумением.
Кисель
Яркий цвет традиционного русского напитка кажется иностранцам многообещающим, но всё меняется, как только они понимают, что у него густая консистенция. В глазах многих это «растопленное желе» вообще не вписывается в представления о том, какими должны быть напитки. И это неудивительно: в большинстве других стран они прозрачные и легкие, а не плотные и вязкие, как наш кисель.
Гематоген
Гематоген — одно из лакомств, которое у большинства иностранцев вызывает нечто среднее между недоверием и ужасом. Когда они узнают, что этот батончик продавался в аптеках СССР как средство от анемии, у них возникают ассоциации с эксцентричными медицинскими экспериментами. Из-за того, что в состав гематогена входит черный альбумин — белок, полученный из бычьей крови, — гематоген даже называют «российской кровяной конфетой».
Гречка
Для русских гречка — больше, чем просто крупа. Это буквально символ здорового питания. Она входит в рацион чуть ли не каждой семьи, поскольку насыщена множеством полезных веществ и легко утоляет голод. Мы привыкли к ее насыщенному ореховому вкусу. Но иностранцы смотрят на гречку совершенно иначе: ее серо-коричневый цвет и плотная текстура вовсе не вызывают у них аппетита. Кроме того, в некоторых странах Европы и США гречкой кормят домашний скот.
Квашеная капуста
Квашеная капуста тоже вызывает у иностранцев массу эмоций. В глазах американцев и многих других гостей из-за рубежа ее вкус слишком резкий и даже неприятный, а запах — очень специфический. Хотя, вообще-то, этот простой продукт богат витаминами и минералами, которые способствуют укреплению иммунитета и нормализации пищеварения.
Холодец
Вы сами подумайте, что собой представляет холодец. Холодное, слегка дрожащее желе с кусками мяса, которое принято подавать с горчицей или хреном. В представлении иностранцев желе должно быть сладким и фруктовым, а вовсе не с насыщенным мясным вкусом и специфическим ароматом!
Сало
Один из самых спорных деликатесов русской и украинской кухни — сало — у многих иностранцев вызывает искреннее недоумение и даже отвращение. Из-за его внешнего вида, аромата и текстуры туристы предпочитают обходить эту еду стороной. Для них сало — не что иное, как просто «кусок жира», совсем не похожий на привычный для них бекон. И это понятно: сало все-таки идеально подходит для холодного климата.
Голубцы
Представьте себе вареный капустный лист, обернутый вокруг фарша с рисом и приправленный сметаной или даже кефиром — многим туристам такое сочетание продуктов кажется весьма отталкивающим. Блюдо может вызвать у них ощущение тяжести в желудке и полное непонимание, почему же блюдо так популярно у россиян.
Окрошка
Иностранцы привыкли, что салат и суп — это два разных блюда, и у каждого есть свои строго очерченные характеристики. Но тут перед ними появляется окрошка, которая выглядит как салат, но почему-то плавает в чем-то жидком (часто в квасе, а он сам по себе уже вызывает удивление).
Кабачковая икра
Кабачковая икра — одно из тех блюд, которое сначала вызывает недоумение у иностранных гостей, но может стать настоящим открытием для тех, кто осмелится его попробовать. Слово «икра» вызывает у многих ассоциации с чем-то дорогим и изысканным, и когда они видят кабачковую икру — массу оранжево-коричневого цвета, не слишком аппетитную на вид, — их ожидания не оправдываются. Не все готовы испытать на себе это гастрономическое несоответствие, тем более что идея сделать «икру» из овощей кажется для них, мягко говоря, странной. Но те, кто всё же решался отведать эту аппетитную «вегетарианскую икру», зачастую остаются в восторге.