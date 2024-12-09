Врач рассказал, какая еда поможет согреться зимой

Зимой, чтобы не замерзнуть, многие пьют горячие напитки или алкоголь. Но далеко не все знают, что быстро согреться, получить энергию на долгое время и даже повысить иммунитет, помогут совсем другие напитки и блюда. Об этом рассказала Ольга Шуппо, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic.