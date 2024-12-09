Врач рассказал, какая еда поможет согреться зимой

По ее словам, в первую очередь лучше отказаться от алкоголя, даже с целью быстро согреться. Дело в том, что алкоголь согревает только в первое время, а затем понижает температуру тела.
Добавить энергии
«Независимо от времени года нужно поддерживать оптимальный водный баланс. Вода поддерживает жизнедеятельность организма, регулирует правильную температуру тела. При обезвоживании внутренняя температура снижается, что может послужить причиной переохлаждения», — объясняет врач.
В зимние дни нужно составлять свой рацион из продуктов с высоким содержанием полезных жиров, белков и углеводов. Особенно важны зимой жиры, они обеспечивают максимально количество энергии организму.
«В отличие от углеводов, от которых энергия быстро вырабатывается и быстро спадает, жиры в течение длительного времени поддерживают энергетический потенциал организма. Продукты с полезными жирами, белками и углеводами способствуют появлению ощущения сытости, а процесс пищеварения будет длительным, буквально грея вас изнутри», — рассказывает Ольга Шуппо.
Процесс выработки тепла собственным телом в процессе метаболизма пищи имеет даже специальный медицинский термин — термогенез.
Зимний завтрак
Зимнее утро лучше начинать с плотного и здорового завтрака. Не секрет, что утром калории полностью задействуются организмом, не откладываясь «про запас». И лучшим вариантом завтрака является каша из овсяных хлопьев или других круп. Овес является источником цельного зерна и клетчатки, а сложные углеводы в его составе обеспечат ощущение сытости и энергию.
В кашу, в кофе и чай врач советует добавлять пряности, которые не только отвечают за аромат, помогают согреться, но и полезны сами по себе.
Например, бадьян, мускатный орех стимулируют кровообращение, а имбирь известен как потогонное средство и поможет согреться изнутри. К тому же, имбирь богат антиоксидантами, его регулярное потребление поможет укрепить иммунитет.
Тыква и бананы
В начале зимы самое время готовить блюда и напитки из тыквы. Тыква ценится за высокое содержание бета-каротина, который попадая в организм превращается в витамин А, также в ней много калия, витамина С и витаминов группы B. Тыква также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
В качестве перекуса в этот период можно использовать бананы, они богаты витамином B и магнием, необходимыми для правильной работы щитовидной железы. Известно, что щитовидка активно участвует в регулировании температуры тела. Ежедневное употребление 1−2 бананов помогает улучшить работу иммунной системы, повысить сопротивляемость вирусным инфекциям.
Красное мясо
Красное мясо является хорошим источником железа, которое помогает переносить кислород по клеткам всего тела. При низком уровне железа, как правило люди испытывают чувство постоянной усталости, у них бывают холодные руки и ноги. Достаточное количество красного мяса в рационе также обеспечивает организм витамином B12, который необходим для здоровья нервной и иммунной системы.