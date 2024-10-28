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Какая доза алкоголя фатальна для человека

Проблема оценки влияния алкоголя на человеческий организм не так проста, как кажется. ВОЗ предлагает такие рекомендации: стандартная доза алкоголя обычно оценивается как 10 грамм чистого этанола, что соответствует примерно 200 мл пива, 100 мл вина или 25 мл крепкого алкоголя. Употребление более одной стандартной дозы алкоголя в день увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья человека, рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, профессор Александр Шишкин.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

С другой стороны, недавно в научном журнале Lancet было опубликовано следующее заявление: безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует.

Алкоголь является причиной по меньшей мере семи видов рака, в том числе наиболее распространенных, таких как колоректальный рак и рак молочной железы.

«Этанол (т. е. алкоголь) вызывает рак посредством биологических процессов, связанных с распадом вещества в организме человека, из чего следует, что риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их цены и качества», — отмечает эксперт.

Несмотря на это, вопрос о «полезных» эффектах алкоголя неизменно интересует исследователей уже многие годы.

В другом номере журнала Lancet опубликован метаанализ данных о влиянии алкоголя на здоровье мужчин и женщин в возрасте от 15 до 95 лет из 204 стран. Как выяснилось, людям старше 40 без тяжелых хронических заболеваний, не повредит ежедневная доза спиртного, эквивалентная одному-двум бокалам красного вина.

По данным исследования, это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Впрочем, медики призывают относиться к этой информации осторожно. Для абсолютного большинства людей алкоголь однозначно вреден.

Александр Шишкин
заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, профессор

Другие недавние исследования показывают, что любая доза спиртного связана с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже сокращением объема головного мозга.

По словам врача, проблема влияния алкоголя на человека зависит от самых различных факторов — от генетических до психосоциальных и особенно от окружения.

«Сегодня известна так называемая эндоканабиноидная система головного мозга, открытая в начале 21 века и ответственная за чувство голода, ожирение, а также формирование вредных привычек, таких как алкоголь и табакокурение. Проблема несомненно нуждается в дальнейшем серьёзном изучении научным сообществом», — заключил Александр Шишкин.