Какая доза алкоголя фатальна для человека

Проблема оценки влияния алкоголя на человеческий организм не так проста, как кажется. ВОЗ предлагает такие рекомендации: стандартная доза алкоголя обычно оценивается как 10 грамм чистого этанола, что соответствует примерно 200 мл пива, 100 мл вина или 25 мл крепкого алкоголя. Употребление более одной стандартной дозы алкоголя в день увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья человека, рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, профессор Александр Шишкин.