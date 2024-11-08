Какая боль у человека самая сильная?

Для одних этот вид стоит на первой ступени по болевой шкале, другие же считают, что боль при родах может не ощущаться так сильно в зависимости от физических и анатомических особенностей организма женщины. И тем не менее родовая боль занимает одно из первых мест среди самой сильной и проявляется как во время схваток, так и в процессе родов. Однако болевой порог у каждого индивидуален: она может как присутствовать, так и не ощущаться вовсе.