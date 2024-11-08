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Какая боль у человека самая сильная

Aif.ru выяснил, какая боль у человека самая сильная и правда ли она существует.

Источник: Freepik

Боль — неотъемлемая часть организма человека. Она сигнализирует о болезнях и повреждениях, помогает избежать опасности и предупреждает о проблемах со здоровьем. Но какая боль считается самой сильной и действительно ли она существует?

Какая боль у человека самая сильная?

Дать однозначный ответ, какая же боль является сильнейшей, нельзя. Болевые ощущения каждого человека индивидуальны и зависят от множества факторов: от физической переносимости и выносливости до анатомических особенностей организма. Однако врачи все же выделяют несколько видов боли, которые по болевой шкале превосходят все остальные.

Кластерная головная боль

Несмотря на расхожее мнение о том, что сильнее родовой боли ничего нет, медики утверждают, что самыми интенсивными болевыми ощущениями повышенной степени считаются ощущения при кластерной головной боли.

Кластерные головные боли — это ярко выраженная серия резких болевых синдромов-приступов, характеризующихся нестерпимыми головными болями максимальной интенсивности.

Продолжительность приступа короткая и составляет около 15 минут, однако сильнейший болевой синдром оставляет глубокий след на эмоциональном и физическом состоянии человека.

При этом кластерная головная боль считается беспричинной: «При лабораторном и инструментальном обследовании врачи ничего не находят, но тем не менее голова болит. Это связано с нарушением работы противоболевых систем», — рассказал aif.ru профессор кафедры нервных болезней ФППОВ ПМГМУ им. И. М. Сеченова, руководитель проекта «Экология мозга» Алексей Данилов.

Боль при невралгии тройничного нерва

Нестерпимым является и болевой синдром, который возникает при воспалении тройничного нерва, или тригеминальной невралгии. Ощущения в этом случае характеризуются болезненностью, возникающей при сдавливании нерва в головном мозге. А известный нейрохирург Питер Джанетт и вовсе считал, что это самый страшный вид боли, когда-либо переживаемый человеком.

Зубная боль

Зубная боль при абсцессах также отличается сильной выраженностью и интенсивностью. Наиболее ярко этот вид болевого синдрома проявляется при пульпитах или воспалениях зубного нерва. Она характеризуется острыми резями и пульсациями и усиливается под влиянием различных раздражителей: от резких перепадов температуры до кислых и соленых продуктов питания.

Боль при естественных родах

Для одних этот вид стоит на первой ступени по болевой шкале, другие же считают, что боль при родах может не ощущаться так сильно в зависимости от физических и анатомических особенностей организма женщины. И тем не менее родовая боль занимает одно из первых мест среди самой сильной и проявляется как во время схваток, так и в процессе родов. Однако болевой порог у каждого индивидуален: она может как присутствовать, так и не ощущаться вовсе.