Боль — неотъемлемая часть организма человека. Она сигнализирует о болезнях и повреждениях, помогает избежать опасности и предупреждает о проблемах со здоровьем. Но какая боль считается самой сильной и действительно ли она существует?
Какая боль у человека самая сильная?
Дать однозначный ответ, какая же боль является сильнейшей, нельзя. Болевые ощущения каждого человека индивидуальны и зависят от множества факторов: от физической переносимости и выносливости до анатомических особенностей организма. Однако врачи все же выделяют несколько видов боли, которые по болевой шкале превосходят все остальные.
Кластерная головная боль
Несмотря на расхожее мнение о том, что сильнее родовой боли ничего нет, медики утверждают, что самыми интенсивными болевыми ощущениями повышенной степени считаются ощущения при кластерной головной боли.
Кластерные головные боли — это ярко выраженная серия резких болевых синдромов-приступов, характеризующихся нестерпимыми головными болями максимальной интенсивности.
При этом кластерная головная боль считается беспричинной: «При лабораторном и инструментальном обследовании врачи ничего не находят, но тем не менее голова болит. Это связано с нарушением работы противоболевых систем», — рассказал aif.ru профессор кафедры нервных болезней ФППОВ ПМГМУ им. И. М. Сеченова, руководитель проекта «Экология мозга» Алексей Данилов.
Боль при невралгии тройничного нерва
Нестерпимым является и болевой синдром, который возникает при воспалении тройничного нерва, или тригеминальной невралгии. Ощущения в этом случае характеризуются болезненностью, возникающей при сдавливании нерва в головном мозге. А известный нейрохирург Питер Джанетт и вовсе считал, что это самый страшный вид боли, когда-либо переживаемый человеком.
Зубная боль
Зубная боль при абсцессах также отличается сильной выраженностью и интенсивностью. Наиболее ярко этот вид болевого синдрома проявляется при пульпитах или воспалениях зубного нерва. Она характеризуется острыми резями и пульсациями и усиливается под влиянием различных раздражителей: от резких перепадов температуры до кислых и соленых продуктов питания.
Боль при естественных родах
Для одних этот вид стоит на первой ступени по болевой шкале, другие же считают, что боль при родах может не ощущаться так сильно в зависимости от физических и анатомических особенностей организма женщины. И тем не менее родовая боль занимает одно из первых мест среди самой сильной и проявляется как во время схваток, так и в процессе родов. Однако болевой порог у каждого индивидуален: она может как присутствовать, так и не ощущаться вовсе.