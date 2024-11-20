Какао-бобы могут защитить сосуды от жира во время стресса

И во время испытаний, и после них исследователи оценивали физическое состояние участников, их настроение, энергию и усталость. Оказалось, что у группы, употребившей какао-напиток с низким содержанием флаванолов, транспортная функция сердечно-сосудистой системы ослабевала во время стресса и оставалась на этом уровне еще полтора часа после него. В это же время у других участников напиток предотвратил влияние жирной пищи на качество кровотока.