Какао-бобы могут защитить сосуды от жира во время стресса

Ученые из Бирмингемского университета в Великобритании выяснили, что флаванолы, содержащиеся в какао-бобах, могут помочь сердечно-сосудистой системе при стрессе. Исследование опубликовано в журнале Food & Function.
Ученые сосредоточились на воздействии на организм человека какао-бобов, которые содержат флаванолы.
В эксперименте участвовали 11 мужчин и 12 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Они съедали на завтрак два круассана с десятью граммами соленого масла и полтора ломтика сыра чеддер (что в общей сложности составляло 56,5 грамма жира). Помимо этих продуктов испытуемые употребляли какао-напиток.
Участники были разделены на две группы: первой дали какао-напиток, который содержал до 5,6 миллиграмма флаванолов на порцию, а второй — с 695 миллиграммами вещества в составе.
Затем участники исследования в течение полутора часов могли заняться работой или посмотреть документальный фильм о природе. В это время испытуемые заполняли анкеты, оценивая свое настроение, а медики замеряли у мужчин и женщин показатели кровотока в предплечье, сердечно-сосудистой активности и префронтальной коры головного мозга с помощью ближней инфракрасной спектроскопии (неинвазивный и безопасный метод).
После этого участники на протяжении восьми минут выполняли нейропсихологический тест PASAT (Paced Auditor Serial Addition). С помощью него оцениваются такие когнитивные функции, как концентрация внимания, скорость обработки информации и вычислительные способности. Выполняя задания, участники думали, что соревнуются друг с другом и теряют баллы за неправильные ответы. Это заставляло их нервничать, и ученые сопоставляют это с умственным стрессом.
И во время испытаний, и после них исследователи оценивали физическое состояние участников, их настроение, энергию и усталость. Оказалось, что у группы, употребившей какао-напиток с низким содержанием флаванолов, транспортная функция сердечно-сосудистой системы ослабевала во время стресса и оставалась на этом уровне еще полтора часа после него. В это же время у других участников напиток предотвратил влияние жирной пищи на качество кровотока.
По словам авторов исследования, результаты их работы указывают на возможность подбора диеты для защиты сосудистой системы во время стресса.
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