«Рожденный из песка и солнца»: жизнь бедуинов показали на фото

Во время поездки с друзьями в храм Наби Мусы к востоку от Иерусалима — это было частью ее первой поездки за пределы Европы — фотограф из Словакии Петра Баснакова отправилась на экскурсию вглубь Иудейской пустыни, известной как Эль-Бария. Из-за сильной жары, она решила отдохнуть в тени, пока ее не разбудило «чудо» — мальчик-бедуин верхом на белом осле, пасущий двух черных коз.