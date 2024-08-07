«Рожденный из песка и солнца»: жизнь бедуинов показали на фото

Во время поездки с друзьями в храм Наби Мусы к востоку от Иерусалима — это было частью ее первой поездки за пределы Европы — фотограф из Словакии Петра Баснакова отправилась на экскурсию вглубь Иудейской пустыни, известной как Эль-Бария. Из-за сильной жары, она решила отдохнуть в тени, пока ее не разбудило «чудо» — мальчик-бедуин верхом на белом осле, пасущий двух черных коз.
Инстинктивно решив пойти за юным пастухом, она всего за несколько минут установила доверительную связь со своим «экскурсоводом». Взамен он показал ей свой удивительный мир — многочисленные пасущиеся стада, традиционные бедуинские «покои», детей, цепляющихся за одежду матерей, и бескрайние местные просторы.
Как позже рассказала Баснакова, местные жители совершенно не прятались от объектива, а, напротив, находили утешение во внимании фотоаппарате, который, как они надеялись, сохранит их стремление к лучшей и справедливой жизни. Контакт с внешним миром через фотографию стал для них возможностью показать свои реалии.
Ранее собрали в галерею лучшие снимки конкурса цифровой и аналоговой фотографии Australian Photographic Prize.
Кристина Корчанова