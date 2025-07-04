Судебная практика: как жены при разводе пытаются ободрать участников СВО

В Омском областном суде была рассмотрена апелляция на решение Таврического районного суда о разделе имущества между участником СВО и его бывшей женой. Решение суда первой инстанции осталось без изменений и вступило в законную силу. Адвокат стороны истца Андрей Бендер специально для ВФокусе Mail рассказал о нюансах данного дела, а также объяснил, почему суд встал на сторону военнослужащего.
«Ко мне обратился участник СВО, который во время несения службы получил два ранения и находился на лечении в военном госпитале. Данный молодой человек получил повестку по мобилизации. В течение трех дней он расписался в загсе с женщиной, которая уже являлась вдовой бывшего участника СВО. При оформлении ему выдали карту, на которую перечислялись все деньги: зарплата и целевые выплаты. Эта карта находилась на руках у законной жены. За период несения службы — в течение года — он заключил контракт и получил два ранения, за которые ему были выплачены денежные компенсации — по 3 млн рублей за каждое ранение. Но так как он нес службу в зоне спецоперации, ему начислялись не только положенный оклад, но и дополнительные выплаты — более 200 тысяч рублей в месяц», — рассказал Бендер.
После получения второго ранения бойца СВО уведомили об увольнении из ВС РФ по состоянию здоровья. После прохождения реабилитации он прибыл домой, но, по словам юриста, жена отказалась впускать супруга и сообщила ему о том, что она с ним собирается разводиться.
«За год с учетом ранений, выплат и заработной платы он получил более 10 млн рублей, но по факту этих денег не было на карте. А карта находилась в пользовании жены, и почему-то она посчитала, что ей можно пользоваться данной картой. Эти средства она тратила на себя, на своего ребенка, который не приходится биологическим данному участнику СВО. Более того, она купила на эти денежные средства квартиру, две машины, а старая машина, принадлежавшая данному участнику СВО, была продана без его ведома. Этот военнослужащий пытался мирно урегулировать данный вопрос со своей женой, чтобы она отдала его машины, часть денежных средств. Но эти усилия не привели к желаемому результату. Поэтому вопрос здесь встал ребром и ничего ему не оставалось, кроме как защитить свои права в рамках судопроизводства», — отметил адвокат.
По словам Бендера, судебный процесс длился очень долго, поскольку стороне истца пришлось предоставлять большое количество документов.
«Но суд встал на сторону участника СВО, и я считаю, что это правильно. Поскольку законом оговаривается, что целевые выплаты участникам СВО, в частности выплаты за ранение, не являются совместно нажитым имуществом, они относятся лишь к тому лицу, которое их получило. Поэтому я считаю, что суд вынес законное решение. Он признал, что квартира принадлежит участнику СВО, машина принадлежит участнику СВО, вторая машина признана совместно нажитым имуществом, потому что она была куплена на деньги от заработной платы, а не целевых выплат. Также с бывшей жены была взыскана сумма в полном объеме за проданный автомобиль, который был приобретен участником СВО до заключения брака», — объяснил спикер.
Но прения между супругами на этом не закончились, поскольку жена подала апелляцию на решение суда первой инстанции.
«В рамках ознакомления с данной жалобой я удивлялся тому, насколько может быть так, что жадность будет идти впереди всего. Она почему-то считала, что это имущество должно принадлежать ей. Хотя она нигде не работала и не вложила ни рубля в покупку данного имущества. В ходе рассмотрения данной апелляционной жалобы были заслушаны все стороны. И Омский областной суд принял решение: решение суда первой инстанции оставить без изменений. Как только областной суд вынес данное решение, решение суда первой инстанции автоматически вступило в законную силу», — сказал адвокат.
Следует отметить, что данный судебный процесс по разделу имущества с участием военнослужащих стал далеко не первым. В частности, в ноябре прошлого года стало известно, что жительница подмосковного Орехово-Зуево похитила с карты своего мужа-военнослужащего 1 млн рублей, пока он находился на лечении после получения ранения. Узнав о произошедшем, мужчина обратился в полицию, поскольку согласия на пользование денежными средствами он не давал. В феврале текущего года в Петербурге девушка обокрала участника СВО, пока тот находился на фронте. Она перевела на свой счет его деньги, а также без его ведома продала его машину. В апреле прошлого года другой житель города на Неве, который также проходил службу в зоне СВО, обратился в полицию. Его также обокрала сожительница, похитившая миллион рублей с его карты и уехавшая в Удмуртию со своим любовником.