Судебная практика: как жены при разводе пытаются ободрать участников СВО

«За год с учетом ранений, выплат и заработной платы он получил более 10 млн рублей, но по факту этих денег не было на карте. А карта находилась в пользовании жены, и почему-то она посчитала, что ей можно пользоваться данной картой. Эти средства она тратила на себя, на своего ребенка, который не приходится биологическим данному участнику СВО. Более того, она купила на эти денежные средства квартиру, две машины, а старая машина, принадлежавшая данному участнику СВО, была продана без его ведома. Этот военнослужащий пытался мирно урегулировать данный вопрос со своей женой, чтобы она отдала его машины, часть денежных средств. Но эти усилия не привели к желаемому результату. Поэтому вопрос здесь встал ребром и ничего ему не оставалось, кроме как защитить свои права в рамках судопроизводства», — отметил адвокат.