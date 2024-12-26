Как завтракать так, чтобы поднять настроение на весь день

«Завтрак съешь сам», — гласит народная мудрость. И это правда — от того, как начинается день, зависит то, как он пройдет.
В журнале Psychologies рассказали, как приготовить и оформить завтрак так, чтобы точно получить заряд позитива.
Совет № 1: правильно подберите продукты
Счастье — это не просто состояние, которое возникает из ниоткуда. Это вполне конкретный результат биохимических процессов.
Получается, что хорошее настроение частично можно запрограммировать, например, с помощью определенных продуктов питания, которые помогают стимулировать выработку эндорфинов.
Добавьте в рацион серотонин и дофамин
Серотонин — это один из «гормонов радости», которое обеспечивает хорошее психологическое состояние. Его недостаток обычно связывают с апатией и депрессией.
Чтобы помочь организму выработать больше серотонина, включите в рацион:
- индейку, курицу;
- творог, сыры;
- орехи (миндаль, кешью, фундук);
- семечки (тыквенные, кунжутные);
- овсянку и цельнозерновые крупы;
- бананы;
- яйца;
- бобовые.
Если вы чувствуете себя уставшим и заметили, что силы быстро уходят, помогут следующие продукты:
- красное мясо, рыба и яйца;
- бобовые (фасоль, чечевица);
- орехи и семена (кунжут, тыквенные семечки, грецкие орехи, миндаль);
- авокадо, банан.
Не забывайте про витамины
Плохое настроение и самочувствие также может быть из-за нехватки витаминов, таких как омега-3, магний и железо. Восполнить их можно за счет следующих продуктов питания:
- жирная рыба — лосось, сельдь, скумбрия; семена льна и чиа, грецкие орехи. В них содержится омега-3;
- зеленые листовые овощи, орехи, семена, тёмный шоколад богаты магнием;
- красное мясо, бобовые, шпинаты и гречка отличаются высоким содержанием железа.
Варианты идеального завтрака
Вот варианты завтраков, которые могут обеспечить хорошее настроение:
- овсяная каша с бананом и орехами. Сложные углеводы, витамины и серотонин с дофамином в придачу;
- яичницу или вареные яйца с авокадо, лососем и цельнозерновым хлебом. В таком завтраке идеальное сочетание омега-3, белков и жиров;
- творог с орехами, ягодами и медом;
- английский завтрак с фасолью;
- грузинские завтраки: чирбули (яичница с томатной пастой и грецкими орехами) или борано (омлет с сыром, напоминающий пирог); хачапури по-аджарски и салат.
Совет № 2: создайте нужную атмосферу
Даже самый правильный завтрак, богатый витаминами и нужными микроэлементами, может никак не повлиять на настроение, если вы не создадите нужную атмосферу.
Что еще важно сделать помимо приготовления завтрака для хорошего настроения:
- добавить больше света в помещении;
- есть только за кухонным столом, чтобы не создавать себе дополнительные стимулы появления аппетита;
- экспериментировать с цветом посуды. Считается, что синий снижает аппетит, а яркий красный помогает меньше съесть. При этом напитки в синих кружках эффективнее утоляют жажду — из-за ассоциации цвета с водой, а чай с лимоном в желтой кружке будет казаться ароматнее — все так же из-за цвета, дополняющего лимонный оттенок напитка.
- добавить ярких продуктов.
Совет № 3: завтракайте в приятной компании
Еще один известный гормон счастья — окситоцин — никак не связан с продуктами питания, но все равно может вырабатываться во время приема пищи, особенно когда вы собираетесь за одним столом с дорогими сердцу людьми.
Помимо прочего, совместный прием пищи помогает еде лучше усваиваться.
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