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Как завтракать так, чтобы поднять настроение на весь день

Важно не только правильно приготовить, но и правильно подать.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Завтрак съешь сам», — гласит народная мудрость. И это правда — от того, как начинается день, зависит то, как он пройдет.

В журнале Psychologies рассказали, как приготовить и оформить завтрак так, чтобы точно получить заряд позитива.

Совет № 1: правильно подберите продукты

Счастье — это не просто состояние, которое возникает из ниоткуда. Это вполне конкретный результат биохимических процессов.

Получается, что хорошее настроение частично можно запрограммировать, например, с помощью определенных продуктов питания, которые помогают стимулировать выработку эндорфинов.

Добавьте в рацион серотонин и дофамин

Серотонин — это один из «гормонов радости», которое обеспечивает хорошее психологическое состояние. Его недостаток обычно связывают с апатией и депрессией.

Чтобы помочь организму выработать больше серотонина, включите в рацион:

  • индейку, курицу;
  • творог, сыры;
  • орехи (миндаль, кешью, фундук);
  • семечки (тыквенные, кунжутные);
  • овсянку и цельнозерновые крупы;
  • бананы;
  • яйца;
  • бобовые.

Если вы чувствуете себя уставшим и заметили, что силы быстро уходят, помогут следующие продукты:

  • красное мясо, рыба и яйца;
  • бобовые (фасоль, чечевица);
  • орехи и семена (кунжут, тыквенные семечки, грецкие орехи, миндаль);
  • авокадо, банан.

Не забывайте про витамины

Плохое настроение и самочувствие также может быть из-за нехватки витаминов, таких как омега-3, магний и железо. Восполнить их можно за счет следующих продуктов питания:

  • жирная рыба — лосось, сельдь, скумбрия; семена льна и чиа, грецкие орехи. В них содержится омега-3;
  • зеленые листовые овощи, орехи, семена, тёмный шоколад богаты магнием;
  • красное мясо, бобовые, шпинаты и гречка отличаются высоким содержанием железа.

Варианты идеального завтрака

Вот варианты завтраков, которые могут обеспечить хорошее настроение:

  • овсяная каша с бананом и орехами. Сложные углеводы, витамины и серотонин с дофамином в придачу;
  • яичницу или вареные яйца с авокадо, лососем и цельнозерновым хлебом. В таком завтраке идеальное сочетание омега-3, белков и жиров;
  • творог с орехами, ягодами и медом;
  • английский завтрак с фасолью;
  • грузинские завтраки: чирбули (яичница с томатной пастой и грецкими орехами) или борано (омлет с сыром, напоминающий пирог); хачапури по-аджарски и салат.

Совет № 2: создайте нужную атмосферу

Даже самый правильный завтрак, богатый витаминами и нужными микроэлементами, может никак не повлиять на настроение, если вы не создадите нужную атмосферу.

Что еще важно сделать помимо приготовления завтрака для хорошего настроения:

  • добавить больше света в помещении;
  • есть только за кухонным столом, чтобы не создавать себе дополнительные стимулы появления аппетита;
  • экспериментировать с цветом посуды. Считается, что синий снижает аппетит, а яркий красный помогает меньше съесть. При этом напитки в синих кружках эффективнее утоляют жажду — из-за ассоциации цвета с водой, а чай с лимоном в желтой кружке будет казаться ароматнее — все так же из-за цвета, дополняющего лимонный оттенок напитка.
  • добавить ярких продуктов.

Совет № 3: завтракайте в приятной компании

Еще один известный гормон счастья — окситоцин — никак не связан с продуктами питания, но все равно может вырабатываться во время приема пищи, особенно когда вы собираетесь за одним столом с дорогими сердцу людьми.

Помимо прочего, совместный прием пищи помогает еде лучше усваиваться.

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