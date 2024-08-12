Как заставить застройщика исправить недоделки в квартире?

Во время приемки квартиры новосел вместе с представителем застройщика должен осмотреть объект. Но не всегда недоделки видны сразу. Бывает, что они всплывают через месяцы и даже годы. Можно ли заставить застройщика исправить нарушения?
«Это вполне реально, хотя путь не самый легкий, — говорит руководитель компании “Центр строительных конструкций” Денис Главинский. — Подавляющее большинство строительных нарушений проявляют себя в первый год эксплуатации дома. Беда многих застройщиков в том, что они экономят на материалах. Есть скрытые дефекты, про которые никто не задумывается, пока весь дом не заселится. Например, шумоизоляция: на момент приемки квартиры все может быть неплохо, но потом люди не могут спокойно жить в купленном доме».
Если за это время о себе дадут знать дефекты, которые были связаны с нарушением качества строительства, то собственник может направить застройщику претензию. Но чаще всего такие дела решаются через суд. Для этого владелец квартиры должен предъявить результаты независимой строительной экспертизы. Пока идут разбирательства, не рекомендуется самостоятельно устранять дефекты, ведь суд может дополнительно назначить строительно-техническую экспертизу.
Если суд встанет на сторону покупателя, то истец может рассчитывать не только на устранение недостатков, но и на компенсацию морального вреда. Ее размер не зависит от материального вреда и определяется судом.