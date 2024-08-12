Как заставить застройщика исправить недоделки в квартире?

«Это вполне реально, хотя путь не самый легкий, — говорит руководитель компании “Центр строительных конструкций” Денис Главинский. — Подавляющее большинство строительных нарушений проявляют себя в первый год эксплуатации дома. Беда многих застройщиков в том, что они экономят на материалах. Есть скрытые дефекты, про которые никто не задумывается, пока весь дом не заселится. Например, шумоизоляция: на момент приемки квартиры все может быть неплохо, но потом люди не могут спокойно жить в купленном доме».