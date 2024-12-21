Как заставить начальство выплатить бонус

— Всё зависит от имеющегося коллективного договора, трудового договора с конкретным работником и наличия положения о премировании или трудовом договоре, — говорит вице-президент Союза адвокатов России Вячеслав Плахотнюк. — Если поощрение в документах прописано, а у сотрудника нет неснятых взысканий за нарушение трудовой дисциплины, работодатель обязан выплатить премию. Если же в локальных нормативных актах «премиального пункта» нет, то повлиять на начальство нельзя.