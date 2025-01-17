Как защитить себя от норовируса

Что известно о норовирусе
По сведениям Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, возбудителем этой острой кишечной инфекции считается разновидность энтеровируса. Активное распространение исходит от больных с явными проявлениями недуга, но заразится от бессимптомных носителей тоже возможно.
Норовирус передается через немытые фрукты и овощи и инфицированные жидкости. Кроме того, не исключается и контактно-бытовой способ распространения, в частности при передаче посуды от больного к здоровому или при их рукопожатии. Инкубационный период длится от 15 часов до двух суток.
Какие симптомы присущи норовирусу
Основу клинической картины составляет триада из острой лихорадки, рвоты и диареи. Тяжело переносят инфекцию по статистике от 20% до 40% заболевших. Для остальных заболевание протекает легко.
Максимальная длительность норовируса — трое суток, минимальная — 12 часов. После излечения человек не сможет заболеть повторно два месяца. Затем организм снова окажется подвержен инфекции.
Главную опасность представляет обезвоживание при рвоте и диарее. Такое осложнение сопровождается головокружением, слабостью, сухостью во рту и глазах и мочеиспусканием менее трех раз в сутки. Отсутствие помощи организму в таком состоянии способно привести к летальному исходу — с признаками обезвоживания лучше не отказываться от поездки в больницу.
Как защититься от норовируса: топ-10 предпомощи
Врачи выделяют десять советов, способных защитить от заражения недугом.
- На совесть мойте руки с мылом перед едой, после прогулки или туалета.
- Не пренебрегайте обработкой открытых участков кожи антисептиком в общественных местах.
- Пейте только воду из бутылок или кипятите из-под крана.
- Тщательно мойте овощи и фрукты.
- Сырые продукты, которые не предназначены для применения в исходном виде, подвергайте качественной термической обработке.
- Не храните пищу в холодильнике долгий срок — лучше съедайте блюда сразу после приготовления, не запасайтесь едой впрок.
- Пользуйтесь исключительно собственным полотенцем после ванны или душа.
- Купайтесь только в разрешенных экспертами местах — особенно актуально в крещенский сезон.
- При плавании в бассейнах не размыкайте губ — вода не должна попадать в рот.