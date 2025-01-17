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Как защитить себя от норовируса

В санатории «Сосновый бор» заразились почти полсотни отдыхающих. Рассказываем, что такое норовирус и как предотвратить появление неприятных симптомов.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Что известно о норовирусе

По сведениям Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, возбудителем этой острой кишечной инфекции считается разновидность энтеровируса. Активное распространение исходит от больных с явными проявлениями недуга, но заразится от бессимптомных носителей тоже возможно.

Норовирус передается через немытые фрукты и овощи и инфицированные жидкости. Кроме того, не исключается и контактно-бытовой способ распространения, в частности при передаче посуды от больного к здоровому или при их рукопожатии. Инкубационный период длится от 15 часов до двух суток.

Какие симптомы присущи норовирусу

Основу клинической картины составляет триада из острой лихорадки, рвоты и диареи. Тяжело переносят инфекцию по статистике от 20% до 40% заболевших. Для остальных заболевание протекает легко.

Максимальная длительность норовируса — трое суток, минимальная — 12 часов. После излечения человек не сможет заболеть повторно два месяца. Затем организм снова окажется подвержен инфекции.

Главную опасность представляет обезвоживание при рвоте и диарее. Такое осложнение сопровождается головокружением, слабостью, сухостью во рту и глазах и мочеиспусканием менее трех раз в сутки. Отсутствие помощи организму в таком состоянии способно привести к летальному исходу — с признаками обезвоживания лучше не отказываться от поездки в больницу.

Как защититься от норовируса: топ-10 предпомощи

Врачи выделяют десять советов, способных защитить от заражения недугом.

  • На совесть мойте руки с мылом перед едой, после прогулки или туалета.
  • Не пренебрегайте обработкой открытых участков кожи антисептиком в общественных местах.
  • Пейте только воду из бутылок или кипятите из-под крана.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты.
  • Сырые продукты, которые не предназначены для применения в исходном виде, подвергайте качественной термической обработке.
  • Не храните пищу в холодильнике долгий срок — лучше съедайте блюда сразу после приготовления, не запасайтесь едой впрок.
  • Пользуйтесь исключительно собственным полотенцем после ванны или душа.
  • Купайтесь только в разрешенных экспертами местах — особенно актуально в крещенский сезон.
  • При плавании в бассейнах не размыкайте губ — вода не должна попадать в рот.