Как защитить себя от норовируса

Норовирус передается через немытые фрукты и овощи и инфицированные жидкости. Кроме того, не исключается и контактно-бытовой способ распространения, в частности при передаче посуды от больного к здоровому или при их рукопожатии. Инкубационный период длится от 15 часов до двух суток.