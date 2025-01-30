Как защитить ребенка от онлайн-мошенников: советы эксперта

При выборе формата беседы ориентируйтесь на возраст ребенка. Детям до семи лет легче усваивать сложную информацию в виде поучительных историй с яркими персонажами. Ребята взрослее, как правило, уже любят, когда с ними говорят серьезно, воспринимя их на равных, тем не менее старайтесь подбирать простые слова и примеры ситуаций с последствиями. После составьте список интернет-правил семьи с четырьмя «никогда не» и повесьте на видном месте в доме.