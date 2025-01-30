Как защитить ребенка от онлайн-мошенников: советы эксперта

Безусловно, ситуации в интернете случаются разные: онлайн-буллинг, распространение компьютерных вирусов, вербовка в опасные сообщества и финансовый обман. Но последнее происходит особенно часто. Так, накануне десятилетняя школьница из Татарстана перевела злоумышленникам с банковской карты мамы 20 000 рублей, попавшись на удочку о якобы бесплатной раздаче валюты в любимой игре. На прошлой же неделе аналогичная ситуация произошла в семье из Северодвинска Архангельской области. Только там девятилетняя девочка отправила мошенникам в десять раз больше — 200 000 рублей.
Как защитить ребенка от онлайн-мошенников: мнение специалиста
Экспертные советы специально для ВФокусе Mail дал руководитель направления компании «Лаборатория Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
Самое основное, что можно сделать для ограждения детей от незаконных банковских списаний, — это использовать специальные технические решения: детские профили в приложениях, настройки приватности на самих устройствах или программы родительского контроля. Последние выбирайте из наиболее востребованных сегодня — Kaspersky Safe Kids, Google Family Link, Parental Control Kroha или AirDroid Parental Control.
В качестве учебника для такой беседы можно использовать материалы всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».
Приложения родительского контроля: на что обратить внимание
Такие программы одновременно устанавливаются на несколько устройств — родителей и ребенка. Для детского аккаунта определяется специальный пароль. После родители ставят ограничения на определенные действия, обойти которые без введения секретного взрослого кода у ребенка никак не получится. Для финансовой защиты в таких программах следует обратить внимание на четыре несложных функции.
- Лимиты приложений. Установите ограничения на время пользования играми и социальными сетями. Сделайте так, чтобы ребенок заходил в них только тогда, когда вы находитесь рядом с ним дома и можете контролировать его действия, то есть увидите, если ему вдруг понадобится взять банковскую карту из вашего кошелька.
- Ограничения общения. Создайте в телефонной книге ребенка группу контактов, с которыми безопасно быть на связи всегда. После с помощью специальной функции приложения в процессе экранного времени разрешите дозваниваться до ребенка исключительно по телефонным номерам из этой группой — тогда нежелательные абоненты с вашим чадом связаться не смогут.
- Запрет на покупки. Добавьте ограничение на установку игр и приобретение дополнений к ним без отправки уведомлений на ваше устройство. Тогда ребенок не сможет купить что-либо в магазине приложений без вашего одобрения.
- Запрет на ресурсы с азартными играми. Уделите внимание такому ограничению, и доступ к подобным онлайн-площадкам для ребенка всегда будет закрыт. Если ребенок попытается перейти по ссылке из видеорекламы в соцсети или видеоигре, сайт не откроется.
Разговор о финансовой безопасности в Сети: главные темы
При выборе формата беседы ориентируйтесь на возраст ребенка. Детям до семи лет легче усваивать сложную информацию в виде поучительных историй с яркими персонажами. Ребята взрослее, как правило, уже любят, когда с ними говорят серьезно, воспринимя их на равных, тем не менее старайтесь подбирать простые слова и примеры ситуаций с последствиями. После составьте список интернет-правил семьи с четырьмя «никогда не» и повесьте на видном месте в доме.
- Мы никогда никому не диктуем голосом при созвоне или не отправляем в сообщениях коды из push-уведомлений и СМС, данные банковских карт и их фотографии без предварительного обсуждения друг с другом.
- Мы никогда не соглашаемся на получение любым путем чего-то «бесплатного» или «крайне выгодного», даже того, что нам очень хочется, и даже тогда, когда предложение кажется вполне реальным. Сначала — обсуждение друг с другом.
- Мы никогда не доверяем незнакомым людям из телефона. Даже тогда, когда в профиле оппонента из социальной сети стоит фотография знакомого человека. Даже тогда, когда собеседник говорит, что с родителями случилось что-то плохое или случится с минуты на минуту. Даже тогда, когда этому виной якобы вы. Сначала — обсуждение друг с другом.
- Мы никогда не боимся говорить с семьей о том, что с нами происходит в Сети. Даже тогда, когда нам кажется, что мы уже поступили неправильно, — семья поддержит и поймет.