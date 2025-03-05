Как защитить себя от пылевых клещей, которые живут в квартирах, домах и офисах

По словам сотрудницы кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Марии Комбаровой, пылевые клещи попадают к нам в дом с одеждой и обувью, шерстью домашних животных, а также через открытые окна и вентиляцию. Паукообразные активно размножаются в благоприятной среде, где влажность воздуха превышает 50 процентов.
— Для выявления клещей нужно собрать пылесосом пыль с матрасов, ковров и диванов и отправить ее в лабораторию, — рассказала Мария Комбарова. — Если анализы подтвердят наличие членистоногих, для уборки квартиры необходимо использовать слабый раствор воды с хлорсодержащим моющим средством, а постельное белье и домашний текстиль постирать в горячей воде (+40−60 градусов). Осушители воздуха или кондиционеры помогут поддерживать влажность в помещении ниже 50 процентов.
Помимо этого, эксперт советует вытряхивать ковры в снегу, чтобы снизить количество отложенных в них аллергенов, выделяемых пылевыми клещами. Ученые подчеркивают: даже небольшая прохлада (ниже +18 градусов) негативно влияет на выживаемость паукообразных, поэтому следует чаще проветривать квартиру. Избавиться от возбудителей аллергии помогут и солнечные лучи, которые иссушивают яйца и молодые особи клещей.