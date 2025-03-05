Как защитить себя от пылевых клещей, которые живут в квартирах, домах и офисах

Пермские ученые выяснили, как защититься от вредного воздействия пылевых клещей. Как известно, членистоногие, относящиеся к классу паукообразных, могут сделать жизнь людей невыносимой. Они обитают в квартирах, домах с печным отоплением и даже в офисах, не кусаются, но продукты их жизнедеятельности могут вызвать астму и аллергию.