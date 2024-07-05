Как защитить ребенка от пожара?

Во время пожара дети часто прячутся и боятся выбегать на улицу. Портал «Объясняем.РФ» и сотрудники МЧС подготовили правила пожарной безопасности, которые важно обсудить с ребенком.
Что запрещается делать?
Нельзя играть с огнем. Часто к пожару приводят детские шалости с зажигалками, спичками, петардами. Также дети не должны использовать электроприборы. Если ребенку нужно что-то включить, он может сказать об этом родителям. Также детям нужно запретить использовать газовую плиту без взрослых.
Что делать, если начался пожар?
Если ребенок дома не один, то, конечно, нужно сразу позвать взрослых. Если же их нет, ему придется действовать самостоятельно.
Небольшой огонь можно попробовать потушить: набросить на него одеяло или мокрую тряпку, залить водой. При этом нельзя поливать проводку или электроприборы под напряжением.
Что делать, потушить огонь не удалось?
Нужно объяснить ребенку, что нельзя прятаться дома, нужно срочно бежать на улицу. Желательно плотно закрыть за собой дверь, чтобы в квартиру не проник кислород. Также необходимо позвонить по номеру 101 (пожарная служба) или 112 (единый номер экстренных служб). Ребенок должен знать и телефоны полиции (102), скорой помощи (103), газовой службы (104). Кроме того, нужно убедиться, что он знает наизусть домашний адрес и телефоны родителей.
Как найти выход?
Детям нужно объяснить, что дым очень опасен. Если помещение заполнилось им, надо закрыть нос и рот тряпкой, желательно мокрой, и продвигаться к выходу на четвереньках или ползком, чтобы не отравиться угарным газом.
Пользоваться лифтом нельзя: он может отключиться из-за пожара.
Что делать, если не можешь выйти?
В этом случае нужно закрыться в помещении, где нет огня, заткнув щель под дверью тканью (например, одеждой). Если телефона нет, надо звать на помощь с балкона или из окна.
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Айгуль Сабитова