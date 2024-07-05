Как защитить ребенка от пожара?

Если ребенок дома не один, то, конечно, нужно сразу позвать взрослых. Если же их нет, ему придется действовать самостоятельно.

Небольшой огонь можно попробовать потушить: набросить на него одеяло или мокрую тряпку, залить водой. При этом нельзя поливать проводку или электроприборы под напряжением.