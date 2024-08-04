Как защитить гаджет, если скачано фейковое приложение

Учитывая технологический прогресс, возьмите за правило всегда связываться с людьми по резервному каналу связи. Например, если вам пишут в мессенджерах — перезвоните по телефону или напишите в cоцсетях. Важно это делать каждый раз, когда вы получаете просьбу одолжить денег, написать какие-то свои персональные данные или перейти по необычной ссылке, например, чтобы проголосовать в каком-то конкурсе.