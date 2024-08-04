Как защитить гаджет, если скачано фейковое приложение

В последнее время фальшивые приложения встречаются довольно часто. Недавно поддельное банковское приложение, которое похищало персональные данные и банковские реквизиты, проникло в официальный магазин приложений для устройств.
Как отличить мошенническую программу от настоящей и что делать, если вы ее все же скачали? Об этом aif.ru рассказал эксперт компании Первый Бит Алексей Круглов.
Во-первых, скачивая приложение, будьте бдительны. Устанавливайте приложения только с официальных сайтов банков или из проверенных магазинов приложений, предустановленных на телефон. На сайт банка нужно заходить самостоятельно, а не по ссылке, присланной вам в переписке. В таком случае сайт может оказаться поддельным. Адрес официального сайта обычно указан на банковской карте.
Если приложение мошенников все же было скачано
- Не давайте подозрительной программе разрешение на доступ к системным функциям, например, к списку контактов или фотогалерее. Уже выданные разрешения можно отозвать. Для этого зайдите в настройки вашего смартфона, перейдите в раздел «Приложения», выберите там нужное приложение и нажмите на кнопку «Разрешения». На открывшемся экране вы увидите список доступов, выданных этому приложению. Нажмите на нужный пункт и выберите вариант «Не разрешать».
- Удалите приложение и запустите сканирование антивирусом. В телефонах нет встроенного антивирусного ПО, потому его нужно загрузить из магазина приложений.
- Оперативно свяжитесь с банком, объясните ситуацию и попросите заблокировать свои счета.
- Смените пароли во всех сервисах, переподключите двухфакторную авторизацию.
Вредоносное приложение для смартфона будет стараться украсть ваши персональные данные и финансовые средства. Оно может заходить в настоящие банковские приложения, переписки в мессенджерах, фотогалерею.
Обычно такие приложения выключают экран устройства (как будто смартфон находится в заблокированном состоянии), а на самом деле в это время пытаются извлечь самое сокровенное. Украденные данные из переписок могут быть использованы для обмана ваших друзей и родственников.
Технологии стали настолько совершенными, что мы можем и не знать, что у нас есть голосовое сообщение, в котором мы просим у друга крупную сумму денег. Благодаря работе искусственного интеллекта, подвоха не заметят даже самые близкие родственники и друзья.
Учитывая технологический прогресс, возьмите за правило всегда связываться с людьми по резервному каналу связи. Например, если вам пишут в мессенджерах — перезвоните по телефону или напишите в cоцсетях. Важно это делать каждый раз, когда вы получаете просьбу одолжить денег, написать какие-то свои персональные данные или перейти по необычной ссылке, например, чтобы проголосовать в каком-то конкурсе.