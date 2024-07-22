Как заражаются ротавирусом на море

Подхватить кишечную инфекцию можно на всех популярных морских курортах.
Например, ротавирусом взрослые и дети часто заражаются, если не моют руки перед перекусом, находясь на пляже. Поэтому эксперты советуют неукоснительно и везде соблюдать меры профилактики.
Как передается ротавирус?
Ротавирус — острое инфекционное заболевание, характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта человека в виде общей интоксикацией с симптомами диареи и рвоты, обезвоживания, нередко — наличием катарально-респираторного синдрома (воспаление слизистой оболочки дыхательных путей) в начальном периоде болезни.
Как сообщает Роспотребнадзор, основной путь передачи ротавирусов — контактно-бытовой, заражение происходит через грязные руки и предметы обихода. Кроме этого, ротавирусы, подобно вирусам гриппа, распространяются в окружающую среду капельным способом (при чихании).
Возбудитель инфекции находится в воде, земле, песке, предметах быта, личного использования и гигиены, на плохо вымытых овощах, фруктах, некачественно приготовленной пище.
Особенно просто подхватить ротавирус на море. Этому способствует благоприятная для развития инфекции среда.
Инкубационный период заболевания длится 1 — 7 дней. Все это время больной является разносчиком инфекции. То есть, с первого дня и до полного выздоровления он заразен для окружающих, отмечают санврачи. Заболеть ротавирусом может каждый, но особенно уязвимы дети от полугода до трех лет.
Симптомы ротавируса и когда обращаться к врачу?
Заболевание ротавирусной инфекцией, как правило, начинается остро. Основные симптомы:
- повышение температуры тела до 39
- озноб, слабость
- боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул
- заболеванию могут предшествовать признаки ОРВИ (насморк, боли в горле, кашель)
Рвота — основной клинический симптом ротавирусной инфекции, она может повторяться до нескольких раз в день, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора.
Уже при появлении первых признаков заболевания необходимо вызвать на дом врача из поликлиники. В случае тяжелого состояния пациента — скорую. По возможности изолировать больного от контакта с родственниками и другими людьми, советуют санврачи.
«Личная гигиена — это главный защитный барьер от всевозможных ротавирусных инфекций. Прописная истина: перед едой надо мыть руки. Бываю на море и часто вижу такие картины: родители заняты собой, а дети играют с водой, облизывают камни, по которым ходят люди, иногда при плавании заглатывают воду. Нередко родители дают детям еду в немытые руки, да ещё и купленную у уличных продавцов с открытого лотка. Или же моют в морской воде фрукты, но вода в любых водоёмах — в море или реке — не может быть чистой», — объясняет главврач ГБУЗ «Краевой больницы № 4» Краснодарского края, заслуженный врач России, кандидат медицинский наук Константин Офлиди.
Лучше обработать руки стерильной салфеткой, антисептиком, фрукты заранее помыть проточной водой, не брать на пляж скоропортящиеся продукты, а ребенка покормить дома, советует доктор. «Никакие особые средства, нанотехнологии или дорогие лекарства не защитят от кишечных инфекций эффективнее, чем вымытые руки и чистые продукты», — подчеркивает эксперт.
Как уберечься от ротавирусной инфекции?
Основными мерами профилактики заболевания являются:
- чистые руки, мытье с мылом перед едой, после прогулки, посещения туалета, общественных мест, автотранспорта;
- влажные уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- мытье детских игрушек;
- отсутствие контакта с больными людьми в течение 7 дней от начала заболевания;
- пить чистую воду, кипяченую или бутилированную;
- мыть фрукты и овощи под проточной водой;
- соблюдать условия и сроки хранения продуктов в холодильнике;
- не заглатывать воду, купаясь в бассейне, в море.
У взрослых кишечные заболевания могут проходить без осложнений, но дети болеют чаще и тяжелее.
Детский иммунитет ослабевает, и ребенок становится более восприимчив к любым вирусам и бактериям, так что отдых у моря может закончиться в детском инфекционном отделении. Поэтому не пренебрегайте простыми, но надежными правилами", — заключает доктор Офлиди.