Как заражаются ротавирусом на море

«Личная гигиена — это главный защитный барьер от всевозможных ротавирусных инфекций. Прописная истина: перед едой надо мыть руки. Бываю на море и часто вижу такие картины: родители заняты собой, а дети играют с водой, облизывают камни, по которым ходят люди, иногда при плавании заглатывают воду. Нередко родители дают детям еду в немытые руки, да ещё и купленную у уличных продавцов с открытого лотка. Или же моют в морской воде фрукты, но вода в любых водоёмах — в море или реке — не может быть чистой», — объясняет главврач ГБУЗ «Краевой больницы № 4» Краснодарского края, заслуженный врач России, кандидат медицинский наук Константин Офлиди.