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Как заражаются ротавирусом на море

Вода, песок и камни, грязь на руках — могут стать переносчиками возбудителя кишечной инфекции.

Источник: Freepik

Подхватить кишечную инфекцию можно на всех популярных морских курортах.

Например, ротавирусом взрослые и дети часто заражаются, если не моют руки перед перекусом, находясь на пляже. Поэтому эксперты советуют неукоснительно и везде соблюдать меры профилактики.

Как передается ротавирус?

Ротавирус — острое инфекционное заболевание, характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта человека в виде общей интоксикацией с симптомами диареи и рвоты, обезвоживания, нередко — наличием катарально-респираторного синдрома (воспаление слизистой оболочки дыхательных путей) в начальном периоде болезни.

Как сообщает Роспотребнадзор, основной путь передачи ротавирусов — контактно-бытовой, заражение происходит через грязные руки и предметы обихода. Кроме этого, ротавирусы, подобно вирусам гриппа, распространяются в окружающую среду капельным способом (при чихании).

Возбудитель инфекции находится в воде, земле, песке, предметах быта, личного использования и гигиены, на плохо вымытых овощах, фруктах, некачественно приготовленной пище.

Этот вирус не боится перепадов температуры и поэтому может застать врасплох в любое время года, но чаще всего в летний период.

Особенно просто подхватить ротавирус на море. Этому способствует благоприятная для развития инфекции среда.

Инкубационный период заболевания длится 1 — 7 дней. Все это время больной является разносчиком инфекции. То есть, с первого дня и до полного выздоровления он заразен для окружающих, отмечают санврачи. Заболеть ротавирусом может каждый, но особенно уязвимы дети от полугода до трех лет.

Симптомы ротавируса и когда обращаться к врачу?

Заболевание ротавирусной инфекцией, как правило, начинается остро. Основные симптомы:

  • повышение температуры тела до 39
  • озноб, слабость
  • боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул
  • заболеванию могут предшествовать признаки ОРВИ (насморк, боли в горле, кашель)

Рвота — основной клинический симптом ротавирусной инфекции, она может повторяться до нескольких раз в день, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора.

Уже при появлении первых признаков заболевания необходимо вызвать на дом врача из поликлиники. В случае тяжелого состояния пациента — скорую. По возможности изолировать больного от контакта с родственниками и другими людьми, советуют санврачи.

«Личная гигиена — это главный защитный барьер от всевозможных ротавирусных инфекций. Прописная истина: перед едой надо мыть руки. Бываю на море и часто вижу такие картины: родители заняты собой, а дети играют с водой, облизывают камни, по которым ходят люди, иногда при плавании заглатывают воду. Нередко родители дают детям еду в немытые руки, да ещё и купленную у уличных продавцов с открытого лотка. Или же моют в морской воде фрукты, но вода в любых водоёмах — в море или реке — не может быть чистой», — объясняет главврач ГБУЗ «Краевой больницы № 4» Краснодарского края, заслуженный врач России, кандидат медицинский наук Константин Офлиди.

Лучше обработать руки стерильной салфеткой, антисептиком, фрукты заранее помыть проточной водой, не брать на пляж скоропортящиеся продукты, а ребенка покормить дома, советует доктор. «Никакие особые средства, нанотехнологии или дорогие лекарства не защитят от кишечных инфекций эффективнее, чем вымытые руки и чистые продукты», — подчеркивает эксперт.

Как уберечься от ротавирусной инфекции?

Основными мерами профилактики заболевания являются:

  • чистые руки, мытье с мылом перед едой, после прогулки, посещения туалета, общественных мест, автотранспорта;
  • влажные уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
  • мытье детских игрушек;
  • отсутствие контакта с больными людьми в течение 7 дней от начала заболевания;
  • пить чистую воду, кипяченую или бутилированную;
  • мыть фрукты и овощи под проточной водой;
  • соблюдать условия и сроки хранения продуктов в холодильнике;
  • не заглатывать воду, купаясь в бассейне, в море.

У взрослых кишечные заболевания могут проходить без осложнений, но дети болеют чаще и тяжелее.

Не забывайте, вы привезли ребенка в другую климатическую зону, детский организм должен адаптироваться, но часто времени на это нет, семья сразу же отправляется к морю, на пляж, под палящее солнце.

Детский иммунитет ослабевает, и ребенок становится более восприимчив к любым вирусам и бактериям, так что отдых у моря может закончиться в детском инфекционном отделении. Поэтому не пренебрегайте простыми, но надежными правилами", — заключает доктор Офлиди.