Как зарабатывали больше министров и обходили систему: 7 секретов советских таксистов

Сегодня вместо «Волг» с шашечками на улицах работают тысячи автомобилей разных марок, а радиостанции и «столбики» связи заменили смартфоны с приложениями. Рынок стал более демократичным и доступным, но романтика ночных поездок с таксистом — бывалым человеком, знающим город как свои пять пальцев, — во многом утрачена. Водители такси современной эпохи — это уже не закрытая каста профессионалов со своим жаргоном и неписаными правилами, а зачастую обычные люди, для которых извоз — лишь временный способ заработка. В День таксиста стоит вспомнить не только о советской эпохе с её уникальной таксомоторной культурой, но и подумать о настоящем и будущем этой важной городской службы. Ведь качественное такси — это не просто способ передвижения, а один из показателей комфорта и уровня жизни в современном городе.