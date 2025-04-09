Как запрет на допкурсы для учителей скажется на школьниках

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург рассказал ВФокусе Mail, что данная инициатива позволит не только повысить качество образования, но и сохранить здоровье детей. Например, учитель по автоделу должен вовремя нажать на педали, чтобы никто не пострадал. Педагог отметил, что к оттоку кадров новые правила не должны привести. По его мнению, хорошие педагоги не откажутся пройти переквалификацию согласно закону.