Как запрет на допкурсы для учителей скажется на школьниках

С 1 сентября 2026 года педагоги, получившие дополнительное образование в частных образовательных учреждениях, не смогут работать. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума. Чтобы начать работу в школе, потребуется пройти переобучение.
— Для допуска к педагогической деятельности или для подтверждения квалификации педагогам необходимо получить ДПО в государственных и муниципальных образовательных организациях, в образовательных организациях, расположенных в федеральной территории «Сириус», в образовательных организациях, расположенных на территории инновационного центра «Сколково» и территориях инновационных научно-технологических центров, — говорится в пояснительной записке.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон направлен на повышение качества дополнительного образования педагогов. Он обратил внимание на то, что практически любой диплом можно получить дистанционно. Один из порталов, который Володин привел в пример, предлагает 1,5 тысячи курсов и 4 тысячи программ.
— В результате в некоторых школах один учитель, имея на руках купленные в Интернете у частных фирм документы, преподает несколько предметов, в том числе несмежных, — написал он.
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург рассказал ВФокусе Mail, что данная инициатива позволит не только повысить качество образования, но и сохранить здоровье детей. Например, учитель по автоделу должен вовремя нажать на педали, чтобы никто не пострадал. Педагог отметил, что к оттоку кадров новые правила не должны привести. По его мнению, хорошие педагоги не откажутся пройти переквалификацию согласно закону.
— Сегодня очень много фейковых заведений, где за пять занятий онлайн готовят «специалиста». Поэтому для того, чтобы дети не работали с халтурщиками, нужно, чтобы был такой инструмент, — подытожил собеседник ВФокусе Mail.