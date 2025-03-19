Как записать ребенка в первый класс на портале «Госуслуги» в 2025 году

С 1 апреля 2025 года начинается запись дошкольников в первый класс. Чтобы оказаться в числе первых, заявление можно заполнить заранее и сохранить в черновиках на «Госуслугах». Как его правильно оформить на государственном портале — читайте в справке aif.ru.