Как записать ребенка в первый класс на портале «Госуслуги» в 2025 году

С 1 апреля 2025 года начинается запись дошкольников в первый класс. Чтобы оказаться в числе первых, заявление можно заполнить заранее и сохранить в черновиках на «Госуслугах». Как его правильно оформить на государственном портале — читайте в справке aif.ru.
С 17 марта на «Госуслугах» появилась возможность заполнить черновик заявления в первый класс. В день старта приемной кампании — 1 апреля — останется только нажать кнопку «Отправить». Это может повысить шансы ребенка попасть в нужную школу, сообщает Минцифры России.
«При записи детей в 1 класс школы учитывают очередность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше», — говорится в сообщении.
Чтобы не пропустить подачу заявления, на «Госуслугах» предусмотрен таймер обратного отсчета, который включается после формирования черновика. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании портал пришлет дополнительное напоминание.
Как записать ребенка в первый класс через «Госуслуги»?
Шаг 1. Войти в свое учетную запись на портале «Госуслуги».
Шаг 2. В категории услуг выбрать раздел «Образование».
Шаг 3. Выбрать «Запись в образовательное учреждение».
Шаг 4. Перейти на запись в школу и выбрать вариант «Запись в первый класс».
Шаг 5. Открыть форму заявления.
Шаг 6. Выбрать учебное заведение и заполнить заявление. Оформить его можно заранее — черновик сохранится в личном кабинете. Отправить в ноль часов 1 апреля.
Школа может запросить фото или сканы либо оригиналы документов. Оригиналы нужно предоставить лично по приглашению школы. Запрос с перечнем необходимых документов и приглашение придут в личный кабинет.
Приказ о зачислении будет издан в течение пяти рабочих дней после приема заявления или документов. Уведомление о зачислении придет в течение трех рабочих дней после издания приказа в личный кабинет. Если уведомление не пришло, следует обратиться в школу.