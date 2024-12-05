Как занять собаку, пока вы на работе

Собака — существо социальное, и долгое одиночество может стать для нее серьезным испытанием.
На что способен скучающий пес
«Пока хозяин на работе, питомец может искать способы развлечь себя самостоятельно, и не всегда эти способы будут безопасными. При этом недостаток физической и умственной нагрузки может привести к скуке, стрессу и даже разрушительному поведению», — отмечает доцент кафедры патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ Любовь Лукоянова.
Особенно опасно, когда животное начинает поедать несъедобные предметы — это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Долгая прогулка
Первым делом, по словам эксперта, важно обеспечить собаке достаточную физическую нагрузку до того, как оставить ее одну.
«Утренняя прогулка должна быть полноценной — не просто короткий выгул, а настоящее приключение. Дайте собаке не только побегать, но и исследовать территорию, принюхиваться, изучать новые места. Периодически меняйте маршрут — новые запахи и впечатления особенно важны для интеллектуальной стимуляции питомца», — говорит специалист.
Уставшая собака с большей вероятностью проведет день спокойно, отдыхая и набираясь сил к вашему возвращению.
Дрессировка
Важным этапом воспитания является дрессировка. Обучение собаки новым командам и трюкам не только позволяет укрепить ваши отношения, но и развивает умственные способности питомца.
С использованием лакомств в качестве награды, процесс обучения станет более эффективным и приятным для собаки.
«После того, как собака освоит основные команды, можно записать несколько обучающих сессий на диктофон перед уходом на работу, чтобы включить новые действия в её повседневную рутину», — советует Любовь Лукоянова.
Что-то пожевать
Перед уходом обязательно оставьте собаке что-нибудь для жевания. Натуральные кости, специальные жевательные лакомства или игрушки не только займут питомца, но и принесут пользу — жевание помогает очистить зубы от налета и успокаивает нервную систему, объясняет доцент кафедры патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ Ксения Анисимова.
По ее словам, хорошо подойдут говяжьи кости с мозгом, сушеная трахея или специальные твердые сырные лакомства.
Важно выбирать размер и тип жевательных предметов в соответствии с размером собаки и ее привычками — «агрессивным жевателям» эксперт советует давать более мягкие варианты.
Для развития интеллекта
Интеллектуальная стимуляция не менее важна, чем физическая активность. Собаки любят решать задачи — это дает им чувство достижения и помогает поддерживать ментальную активность. Специальные головоломки для собак — отличный способ занять питомца.
Существуют разные варианты: от простых игрушек с отсеками для лакомств до сложных развивающих конструкций, например, это может быть кубик с отверстиями, в который помещают лакомства, и собака должна его переворачивать, чтобы добыть угощение. Можно создать и самодельные головоломки — например, поместить лакомство в пластиковую бутылку или картонную коробку.
Главное — убедиться, что собака не сможет проглотить части самой игрушки.
Уютная лежанка
Организация пространства играет важную роль в комфорте одиноко остающейся собаки, уверяют эксперты.
Создайте питомцу уютное место для отдыха — это может быть клетка с мягким лежаком или просто отдельный уголок с подстилкой и игрушками.
«Оставляйте там вещь с вашим запахом — футболку или плед. Знакомый запах действует успокаивающе и помогает собаке чувствовать связь с хозяином даже в его отсутствие», — говорят эксперты.
Игрушки и активности
Разнообразие — ключ к успеху в борьбе со скукой. Чередуйте разные типы активностей и игрушек. То, что вчера казалось собаке невероятно интересным, сегодня может уже не привлекать ее внимание.
Держите несколько игрушек в запасе и меняйте их, чтобы поддерживать интерес питомца.
Некоторые хозяева даже оставляют включенным радио или специальную музыку для собак — фоновые звуки могут помочь питомцу чувствовать себя менее одиноко.
Кроме того, можно записать аудио-звук вашего голоса и оставить колонку рядом с игрушкой или лакомством.
Существуют специальные устройства, которые позволяют общаться с питомцем на расстоянии, позволяя вам говорить с ним.
«При этом важно помнить, что не нужно стремиться развлекать собаку каждую минуту ее одиночества. Здоровой собаке достаточно одного-двух часов активного внимания в день, остальное время она вполне может посвятить спокойному отдыху. Главное — правильно организовать эти активные часы, совмещая физические нагрузки с интеллектуальными играми и спокойными занятиями», — считают специалисты.
Приучайте к одиночеству
И конечно, необходимо постепенно приучать собаку к одиночеству, начиная с коротких периодов отсутствия, оставляя собаку в отдельной комнате на 5−10 минут. Постепенно увеличивайте это время до 1−2 часов, чтобы ваш питомец привык к ожиданию и чувствовал себя увереннее без вас.
Проявляйте стойкость и не давайте ей манипулировать вами.
Если питомец знает, что хозяин обязательно вернется, и имеет достаточное количество способов занять себя в его отсутствие, длительное пребывание дома в одиночестве не станет для него стрессом.
Старайтесь уходить и возвращаться спокойно, без лишних эмоций. Не бросайтесь обниматься с собакой сразу же после входа в дом, вместо этого, сделайте необходимые дела, а только потом подзовите ее играть.
Занять собаку в ваше отсутствие — это важная задача, требующая внимания и креативного подхода. Помните, что ваша забота и внимание способствуют укреплению вашей дружбы и делают жизнь вашей собаки более полноценной и счастливой!