Как занять собаку, пока вы на работе

Существуют разные варианты: от простых игрушек с отсеками для лакомств до сложных развивающих конструкций, например, это может быть кубик с отверстиями, в который помещают лакомства, и собака должна его переворачивать, чтобы добыть угощение. Можно создать и самодельные головоломки — например, поместить лакомство в пластиковую бутылку или картонную коробку.