Как заниматься зарядкой после 30

С возрастом мы обычно становимся менее подвижными, но это вовсе не обязательное правило. Эксперты объясняют, что можно поддерживать себя в форме и сохранять активный образ жизни очень долго — главное понимать, каким вы хотите видеть свое тело через 20 или 30 лет и спокойно идти к результату. Например, если вы хотите заняться активным туризмом на пенсии, об этом нужно начать заботиться уже сейчас.