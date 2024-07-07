Как заменить недействительный внутренний паспорт

В каких случаях внутренний, то есть российский, паспорт считается недействительным? Об этом рассказал портал «Объясняем. РФ».
Во внутреннем паспорте могут быть такие отметки:
- о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета
- о воинской обязанности россиян, достигших 18-летия
- о семейном положении и детях
- о ранее выданных паспортах
- о наличии загранпаспорта
- о группе крови и резус-факторе
- об идентификационном номере налогоплательщика
В этом случае паспорт нужно заменить.
Заявление на замену паспорта можно подать онлайн на «Госуслугах» или лично в отделениях МВД или МФЦ. На подготовку нового документа обычно уходит пять дней. На это время человеку выдадут временное удостоверение личности.
Эксперты также сообщили, что МВД разработало законопроект о регламенте замены внутреннего и заграничного паспортов. Ведомство предлагает определить критерии, устанавливающие, какие сведения в паспорте можно считать недостоверными.
На время замены паспорта человеку будут выдавать временное удостоверение личности, дающее право на въезд в РФ, если недействительный паспорт забрали за границей.
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Айгуль Сабитова