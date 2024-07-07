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Как заменить недействительный внутренний паспорт

И какие отметки могут быть в документе.

Источник: РИА "Новости"

В каких случаях внутренний, то есть российский, паспорт считается недействительным? Об этом рассказал портал «Объясняем. РФ».

Во внутреннем паспорте могут быть такие отметки:

  • о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета
  • о воинской обязанности россиян, достигших 18-летия
  • о семейном положении и детях
  • о ранее выданных паспортах
  • о наличии загранпаспорта
  • о группе крови и резус-факторе
  • об идентификационном номере налогоплательщика

Никаких других заметок (включая штампы о пересечении границы) или рисунков в документе быть не должно. Иначе его будут считать недействительным.

В этом случае паспорт нужно заменить.

Заявление на замену паспорта можно подать онлайн на «Госуслугах» или лично в отделениях МВД или МФЦ. На подготовку нового документа обычно уходит пять дней. На это время человеку выдадут временное удостоверение личности.

Эксперты также сообщили, что МВД разработало законопроект о регламенте замены внутреннего и заграничного паспортов. Ведомство предлагает определить критерии, устанавливающие, какие сведения в паспорте можно считать недостоверными.

На время замены паспорта человеку будут выдавать временное удостоверение личности, дающее право на въезд в РФ, если недействительный паспорт забрали за границей.

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Айгуль Сабитова