Каждому знакома русская пословица «Первый блин — комом». Ее часто вспоминают на масленицу, когда начинают печь блины. Согласно словарю Веры Фелицыной и Юрия Прохорова «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения», фраза буквально означает то, что «первый блин часто выходит неудачным (плохо снимается со сковороды, получается как ком, а не лепешка), но по нему хозяйка определяет, жидко или густо замешено тесто, хорошо ли прогрелась и промаслилась сковорода».
В переносном же значении «Первый блин — комом» часто говорится в оправдание неудачного начала нового дела.
В сборнике Владимира Даля «Пословицы русского народа» мы можем найти еще один вариант выражения: «Первый блин, да комом».
Как заканчивается пословица «Первый блин — комом»?
Иногда можно услышать и продолжение фразы, которое звучит следующим образом:
Первый блин — комом,
Блин второй — знакомым,
Третий — дальней родне,
А четвертый — мне!
По мнению филолога Светланы Гурьяновой, источником «полной версии» пословицы стал фрагмент из детского телефильма режиссера Бориса Дурова «Вот моя деревня» 1972 года. Уборщица тетя Глаша в исполнении Зои Федоровой поет песню на стихи Михаила Пляцковского:
Наша бабушка Варвара,
Позабыв про все дела,
Под гуденье самовара
На печи блины пекла.
Припев:
Первый блин комом,
Блин второй — знакомым,
Третий — дальней родне,
А четвертый — мне!