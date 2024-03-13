Как заканчивается пословица «Первый блин — комом»?

Каждому знакома русская пословица «Первый блин — комом». Ее часто вспоминают на масленицу, когда начинают печь блины. Согласно словарю Веры Фелицыной и Юрия Прохорова «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения», фраза буквально означает то, что «первый блин часто выходит неудачным (плохо снимается со сковороды, получается как ком, а не лепешка), но по нему хозяйка определяет, жидко или густо замешено тесто, хорошо ли прогрелась и промаслилась сковорода».