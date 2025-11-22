В Нигерии вновь произошло массовое похищение школьников: вооружённые боевики атаковали католическую школу и увели в плен 303 учащихся и 12 учителей. Как сообщают власти и местные СМИ, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Это уже второе подобное преступление за неделю — несколькими днями ранее неизвестные похитили 25 детей в городе Мага, примерно в 170 километрах от места нынешнего инцидента.
К поисковой операции подключены армейские спецподразделения, местные силы самообороны и охотничьи отряды, которые традиционно помогают полиции в труднодоступных районах. Массовые похищения в Нигерии нередко связаны как с радикальными исламистскими группировками, так и с бандформированиями, действующими ради выкупа.
Тем временем Соединённые Штаты резко усилили давление на власти Нигерии. Президент Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу, если Абуджа не сможет остановить нападения на христианские общины. Он поручил Пентагону подготовить план действий и пригрозил прекращением всей помощи стране. «Это будет сделано быстро, жёстко и с удовольствием», — написал он, обещая «полное уничтожение исламистских террористов».
Нигерийское руководство опровергло обвинения в бездействии и заявило, что продолжает борьбу с экстремистами. Администрации США и Нигерии готовятся к двусторонней встрече президентов Трампа и Болы Тинубу, где тема безопасности, по словам советника нигерийского лидера Дэниэла Бвалы, станет ключевой.
Однако реальная ситуация сложнее, чем публичные заявления. На севере страны доминирует исламское население, юг преимущественно христианский — на стыке этих регионов годами накапливались экономические, земельные и социальные противоречия. Именно эта почва стала благодатной для роста радикальных группировок вроде «Боко Харам»* и фракции «Исламского государства в Западной Африке»*.
По мнению эксперта, Соединённые Штаты используют риторику о «защите христиан» далеко не впервые. Напоминая о подобных заявлениях Трампа в отношении Южной Африки, аналитики отмечают: громкие политические формулировки нередко служат прикрытием для усиления американского влияния в стратегически важных регионах.
Африканист и политолог Наталия Пискунова подчеркнула в комментарии ВФокусе Mail, что заявление Трампа следует рассматривать в двух плоскостях.
«С одной стороны, Нигерия — это потенциальный плацдарм для усиления позиций США в Западной Африке. Речь идёт не только о нефти и газе, но и о металлах, критически важных для высокотехнологичной промышленности», — сказала она.
По словам эксперта, тема защиты христианства служит для Вашингтона удобным политическим предлогом.
Давление будет продолжаться
Эксперты Telegram-канала «Рыбарь» отмечают, что трагедия с массовым похищением учащихся в Нигерии стала частью более широкого политического контекста, где Вашингтон активно формирует эмоциональный фон вокруг темы «преследования христиан». По их оценке, информационная кампания, которую продвигает администрация Дональда Трампа, заметно усилилась в последние недели — вплоть до привлечения американских звёзд.
Так, громким сигналом стало выступление рэп-исполнительницы Ники Минаж на мероприятии представительства США при ООН. Артистка неожиданно для своей аудитории публично поддержала заявления Трампа о «гонениях на христиан» в Нигерии, поблагодарила его за «решительность» и призвала защищать людей, подвергающихся преследованиям. Контраст с её обычно провокационным сценическим образом, подчёркивает «Рыбарь», создаёт эффект ещё большего эмоционального давления: звезда в строгом чёрном платье, говорящая о геноциде, работает как мощный медиасигнал.
По мнению экспертов, подобные выступления не являются случайностью. Участие селебрити превращает политический нарратив в эмоциональный мейнстрим и формирует общественный запрос на жёсткие действия США. «Рыбарь» называет это инструментом «информационного шантажа»: риторика о необходимости защитить христиан создаёт фон, при котором возможное военное вмешательство начинает восприниматься как неизбежная и даже морально оправданная мера.
* — признаны террористическими организациями