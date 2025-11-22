Как захват христианской школы в Нигерии обострит ситуацию в регионе

В Нигерии вновь произошло массовое похищение школьников: вооружённые боевики атаковали католическую школу и увели в плен 303 учащихся и 12 учителей. Как сообщают власти и местные СМИ, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Это уже второе подобное преступление за неделю — несколькими днями ранее неизвестные похитили 25 детей в городе Мага, примерно в 170 километрах от места нынешнего инцидента.