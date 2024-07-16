Как захотеть в туалет для сдачи анализов без мочегонных и слабительных

Биоматериал, собранный для анализов, нужно приносить в лабораторию в течение двух часов. При этом мочу и кал обычно принимают в определенное время. Но как сходить в туалет для сдачи анализов, если не хочется? Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в разговоре с изданием «Доктор Питер» назвала семь способов это сделать.
Подготовьте анализы заранее
Обычно для анализа требуется первая утренняя порция мочи или кала. При этом хранить собранные биоматериалы долго не стоит, их нужно доставить в поликлинику или лабораторию не позднее, чем через два часа. Однако если человеку сложно сходить в туалет утром, об этом стоит сообщить врачу или уточнить правила подготовки к анализам в лаборатории.
По словам Екатерины Кашух, в каких-то случаях можно собрать биоматериал с вечера и хранить его в стерильном контейнере до утра на самой теплой полке холодильника — подальше от морозильной камеры.
Пейте воду
В некоторых случаях сдать анализ мочи нужно срочно, а мочевой пузырь пуст. В такой ситуации можно выпить один-два стакана воды и подождать. Однако выпивать за раз слишком много жидкости не стоит. Во-первых, это лишняя нагрузка на почки. Во-вторых, моча будет фактически разбавленной, менее концентрированной, а значит, результат анализа может оказаться не вполне достоверным.
Налегайте на фрукты
Чтобы сходить в туалет для сдачи кала, можно съесть немного ягод или фруктов. Клетчатка и фруктовые кислоты в их составе стимулируют сокращения кишечника. Легким слабящим эффектом обладают, например, киви, слива и арбуз.
Сварите кофе
Также можно сварить себе кружку кофе. На некоторых взрослых он оказывает слабительный эффект.
Кроме того, теплая жидкость, по мнению ученых, стимулирует работу кишечника. Если кто-то не любит кофе, можно заменить его стаканом теплой воды.
Сделайте массаж
Сходить в туалет для сдачи кала детям и некоторым взрослым помогают поглаживания живота по часовой стрелке, отметила врач.
Займитесь гимнастикой
Еще один способ захотеть в туалет для сдачи анализов — сделать упражнение «велосипед». Нужно лечь на спину, поднять ноги, согнуть их в коленях и крутить в воздухе воображаемые педали.
Включите воду
Можно заставить себя выпить один-два лишних стакана воды. Но как помочь сходить в туалет маленькому ребенку? Можно просто включить кран. «Многие знают, что детям проще помочиться под звуки льющейся воды», — говорит Екатерина Кашух.
Она отметила, что эти экстренные способы не всегда оказываются эффективными. В норме нет нужды стимулировать мочеиспускание или дефекацию, все должно проходить естественно. Чтобы их наладить, нужно соблюдать питьевой режим, разнообразно питаться, обязательно есть овощи и фрукты и побольше двигаться.
Напомним, чрезмерное потребление воды может нанести вред. Об этом ранее предупредили эксперты.
Айгуль Сабитова