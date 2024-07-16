Как захотеть в туалет для сдачи анализов без мочегонных и слабительных

Обычно для анализа требуется первая утренняя порция мочи или кала. При этом хранить собранные биоматериалы долго не стоит, их нужно доставить в поликлинику или лабораторию не позднее, чем через два часа. Однако если человеку сложно сходить в туалет утром, об этом стоит сообщить врачу или уточнить правила подготовки к анализам в лаборатории.