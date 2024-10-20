Как заботиться о своих зубах

Никто не любит ходить к стоматологу: это или больно, или дорого, а в самых запущенных случаях и то, и другое сразу. Но что делать, чтобы не допускать болезней зубов? Конечно, отчасти в них виновата генетика: зубы одних людей от рождения крепче, чем у других.