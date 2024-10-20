Как заботиться о своих зубах

Никто не любит ходить к стоматологу: это или больно, или дорого, а в самых запущенных случаях и то, и другое сразу. Но что делать, чтобы не допускать болезней зубов? Конечно, отчасти в них виновата генетика: зубы одних людей от рождения крепче, чем у других.
Но на многое мы все же можем повлиять самостоятельно. Впрочем, просто чистить зубы дважды в день недостаточно — нужно соблюдать еще несколько правил, чтобы эмаль была крепкой, а десны — здоровыми. Что делать, чтобы лучше заботиться о своих зубах, рассказала газета Нью-Йорк Таймс.
Отчего зубы становятся мягче?
У некоторых людей эмаль тонкая от рождения. Иногда это связано с генами, но чаще с недостатком микроэлементов во время беременности, например, дефицитом витамина D. Есть исследования, которые позволяют также предположить, что на плохую эмаль влияют перенесенные в детстве корь, пневмония и даже частый жар.
Чем тоньше эмаль, тем чувствительнее зубы реагируют на холодное и горячее, и тем с большей вероятностью в них появляются повреждения.
У взрослых эрозию эмали в основном вызывают напитки с высоким содержанием кислоты: фруктовые соки, газировка, спортивные напитки, минеральная вода. Кроме того, много кислоты содержится в уксусе (и всей маринованной еде) и цитрусовых фруктах.
Кофе, несмотря на высокое содержание кислоты, не так вреден для зубов, как другие напитки. Но, если добавить в напиток сахар, он станет отличным источником питания для бактерий во рту, а кислота, которую производят они, уже ослабит зубы.
Другой фактор — еда, которая липнет к зубам. Карамель, шоколад и многое другое заставляет эмаль терять минералы и становиться мягче, поскольку процесс расщепления еды происходит непосредственно на поверхности зуба.
Кстати, стоматологи утверждают, что регулярное употребление такой еды имеет более разрушительный эффект, поэтому, например, съесть целую шоколадку за один раз будет не так вредно для зубов, как если вы будете есть ее по несколько кусочков в течение дня.
Здоровью коренных зубов, кстати, вредит также частая отрыжка или рвота. Еще одним фактором может быть работа на вредном производстве — например, регулярное взаимодействие с соляной или серной кислотой тоже ухудшает здоровье зубов.
Помогает от разрушительного действия кислоты слюна — она покрывает зубы, напитывает эмаль минералами и помогает вымывать излишки пищи. Соответственно, если по разным причинам человек страдает от сухости во рту, его зубы становятся более уязвимы.
Понять, как обстоят дела со здоровьем эмали, может стоматолог, посмотрев на зубы под ярким светом (или сделав рентгеновский снимок).
Как укрепить эмаль?
Базовое правило — регулярно чистить зубы с помощью зубной щетки (и, при необходимости, зубной нити). Но делать этого сразу после еды стоматологи не рекомендуют: сперва стоит подождать полчаса, чтобы слюна смыла и нейтрализовала излишки кислоты.
Врачи рекомендуют принимать фториды, которые содержат кальций и фосфор — это помогает делать эмаль крепче и более устойчивой. Кроме того, пользу может принести полоскание для рта или зубная паста с фтором. Впрочем все это может лишь укрепить здоровую эмаль: вылечить заболевание зубов таким образом не получится.
Чтобы предотвратить эрозию эмали, врачи также советуют употреблять меньше кислотных напитков и еды, а, если вы едите или пьете что-то такое, не растягивать удовольствие, а есть быстрее. После еды и питья стоит прополоскать рот обычной водой — это смоет остатки пищи и усилит выделение слюны.
Кроме того, стоит регулярно ходить к стоматологу — это позволит вовремя замечать и лечить повреждения зубов, пока они еще находятся в начальной стадии. Чем дольше развивается повреждение зуба, тем быстрее оно прогрессирует, и тем больнее (и дороже) будет его лечить.
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