Как за две минуты точно узнать, счастливы ли вы в отношениях

Психологи из Стокгольмского университета (Швеция), статья которых опубликована в журнале Cognitive Behaviour Therapy, представили научно обоснованный тест, позволяющий точно оценить, насколько вы довольны своими романтическими отношениями. Тест, который авторы назвали «шкалой Валентина», включает в себя семь утверждений и вопросов, затрагивающих ключевые аспекты отношений, а чтобы пройти его, достаточно всего двух минут.
«Эта шкала позволяет быстро и эффективно получить представление о том, как развиваются отношения, без необходимости проходить длительные и сложные интервью или заполнять анкеты», — объяснил один из авторов теста, профессор Пер Карлбринг.
Вопросы
Тем, кто хочет узнать, является ли его партнер «тем самым, единственным», предлагается задуматься над следующими утверждениями и вопросами, после каждого из первых пяти из них необходимо выбрать между оценками «Всегда», «Часто», «Редко» или «Никогда».
- Мы с партнером можем хорошо сотрудничать и решать практические проблемы.
- Я чувствую, что могу доверять своему партнеру.
- Когда у нас с партнером возникают разногласия или конфликты, мы быстро с этим справляемся.
- Как часто в недавнем прошлом вы думали, что у вас не очень хорошие отношения?
- Как часто в последнее время вы задумывались о расставании со своим партнером?
- Насколько вы с партнером эмоционально близки?
После этого вопроса предлагается выбрать между «Очень близки», «Довольно близки», «Слегка близки» и «Совсем не близки».
- В целом, насколько вы удовлетворены вашими отношениями?
После этого вопроса предлагается выбрать между «Очень удовлетворен (а)», «Достаточно удовлетворен (а)», «Несколько не удовлетворен (а)» и «Очень не удовлетворен (а)».
Результат
После прохождения теста вам автоматически выдается результат — сколько вы набрали в баллах по «шкале Валентина». Максимально возможный балл — 21, что означает «исключительно высокий уровень удовлетворенности отношениями». «Такой результат говорит о почти идеальных отношениях с глубокой близостью и взаимной поддержкой», — поясняют авторы теста.
Напротив, результат в 0 баллов указывает на то, что у вас «очень низкий уровень удовлетворенности отношениями».
«Такой результат говорит о том, что отношения в настоящее время кажутся очень сложными, они сопровождаются сильными конфликтами или чувством безнадежности. Если ситуация кажется непреодолимой, возможно, стоит обратиться за профессиональной помощью», — объясняют исследователи.
В то же время, если набранные баллы оказались ниже, чем вы надеялись, не паникуйте — тест предназначен для того, чтобы побудить вас с партнером открыто обсудить ваши отношения, а не для создания ненужного стресса, подчеркивают авторы.