Как взять выходной на работе за сдачу донорской крови

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на врача-трансфузиолога Московского областного центра крови Никиту Митькина, в день процедуры донору положен отгул. Если же сотрудник все-таки отправился работать, несмотря на сдачу крови, то по согласованию с начальником ему могут дать выходной в любую другую дату.
Не согласовать отгул в день, указанный в заявлении, работодатель может только в том случае, если со дня сдачи крови прошло более года.
Чтобы взять отгул, нужна справка о донации. Ее можно скачать в личном кабинете на портале госуслуг.
Как пишет DonorSearсh, если человек сдает кровь в отпуске или в выходной, он может получить дополнительный день отдыха. Для этого надо взять в центре крови справку на право освобождения от работы в день процедуры и на право получения дополнительного выходного дня. Документ нужно передать в бухгалтерию или в отдел кадров по месту работы. Донору должны будут оплатить оба дня освобождения от работы: и день процедуры, и дополнительный день отдыха.
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