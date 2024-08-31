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Как взять выходной на работе за сдачу донорской крови

Донорам полагается ряд гарантий, в том числе трудовых. Рассказываем, как получить отгул за сдачу крови и ее компонентов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на врача-трансфузиолога Московского областного центра крови Никиту Митькина, в день процедуры донору положен отгул. Если же сотрудник все-таки отправился работать, несмотря на сдачу крови, то по согласованию с начальником ему могут дать выходной в любую другую дату.

Не согласовать отгул в день, указанный в заявлении, работодатель может только в том случае, если со дня сдачи крови прошло более года.

Чтобы взять отгул, нужна справка о донации. Ее можно скачать в личном кабинете на портале госуслуг.

Как пишет DonorSearсh, если человек сдает кровь в отпуске или в выходной, он может получить дополнительный день отдыха. Для этого надо взять в центре крови справку на право освобождения от работы в день процедуры и на право получения дополнительного выходного дня. Документ нужно передать в бухгалтерию или в отдел кадров по месту работы. Донору должны будут оплатить оба дня освобождения от работы: и день процедуры, и дополнительный день отдыха.

Кстати, вы знаете свою группу крови? Эта информация не помешает никому — благодаря ей можно оценить свою склонность к набору крови.