Как взять выходной на работе за сдачу донорской крови

Как пишет DonorSearсh, если человек сдает кровь в отпуске или в выходной, он может получить дополнительный день отдыха. Для этого надо взять в центре крови справку на право освобождения от работы в день процедуры и на право получения дополнительного выходного дня. Документ нужно передать в бухгалтерию или в отдел кадров по месту работы. Донору должны будут оплатить оба дня освобождения от работы: и день процедуры, и дополнительный день отдыха.