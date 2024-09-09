Как взять ипотеку в 2024 году: инструкция и необходимые документы

Ипотечный кредит, или, проще говоря, ипотека, — это особый вид кредита, при котором право собственности вы оформляете на себя, а вашу недвижимость банк берет в залог.
То есть, пока не выплатите кредит, вам запрещено продавать недвижимость. Но в остальном распоряжаться собственностью можно как угодно — например, прописывать родных и делать ремонт.
Какую недвижимость можно купить в ипотеку
Ипотеку можно взять на строительство дома или квартиру, а также:
- Квартиру на первичном или вторичном рынке
- Апартаменты
- Дом
- Дачу
- Земельный участок
- Гараж
Кто может подать заявку на ипотеку
Есть общие требования к заемщикам:
- прописка на территории РФ;
- возраст — от 18 лет до 75 лет на момент выплаты ипотеки;
- стабильный доход;
- стаж на текущем месте работы от 3 месяцев.
По некоторым программам кредитования к заемщикам есть дополнительные требования — например, оформить семейную ипотеку с господдержкой могут только семьи с ребёнком.
На какую сумму можно рассчитывать
Прежде чем начать поиск квартиры, необходимо выяснить, какую сумму банк готов дать в кредит на покупку жилья. Для этого можно подать заявки в один или несколько банков, предварительно изучив процентные ставки и ипотечные программы.
В первую очередь обратитесь в банк, где у вас открыт зарплатный проект или есть действующий вклад.
Какие документы потребуются
Крупные банки позволяют подать заявки онлайн. Понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- СНИЛС;
- ИНН;
- водительские права;
- загранпаспорт;
- заверенная копия трудовой книжки;
- выписка о состоянии индивидуального лицевого счета из Социального фонда России (СФР);
- справка 2-НДФЛ;
- декларация за последний отчетный период для ИП, справка о доходе самозанятого из ФНС или другие документы, подтверждающие доход (зависит от требований банка).
После рассмотрения заявки и в случае положительного ответа банк сообщит, какую максимальную сумму готов вам предоставить.
Нужен ли созаемщик?
Если одобренной банком суммы недостаточно для покупки квартиры, можно привлечь созаемщика — человека, который будет отвечать за ипотечный кредит, если вы не справитесь с обязательствами. По этой причине требования к созаемщику такие же, как и к самому заемщику.
Стать созаемщиком может любой человек. Если есть супруг, брак с которым зарегистрирован официально, он в обязательном порядке будет выступать созаемщиком.
На какой срок выгоднее брать ипотеку
Чем больше срок, тем больше переплата, но меньше ежемесячный платеж, и наоборот.
Кредит одобрен — что дальше?
После того, как банк одобрил кредит, стороны приступают к подписанию договора.
На подписание кредитного договора вам нужно принести оригиналы всех документов, которые требуются банку:
- паспорт;
- СНИЛС;
- заверенную копию трудовой книжки;
- справку 2-НДФЛ;
- ИНН.
Продавец также должен предоставить оригиналы документов на квартиру и передать номер счета, на который будут перечислены деньги.
После подписания договора документы направляются в Росреестр для регистрации права собственности. Это можно сделать через МФЦ или нотариуса, если сделка требовала его участия.
После регистрации права собственности продавец сможет получить деньги за жилье — первоначальный взнос и ипотечные средства от банка.
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