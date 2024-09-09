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Как взять ипотеку в 2024 году: инструкция и необходимые документы

Приобретение ипотечного кредита — очень ответственный шаг. Разбираемся, какие документы нужны для оформления ипотеки на покупку недвижимости.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ипотечный кредит, или, проще говоря, ипотека, — это особый вид кредита, при котором право собственности вы оформляете на себя, а вашу недвижимость банк берет в залог.

То есть, пока не выплатите кредит, вам запрещено продавать недвижимость. Но в остальном распоряжаться собственностью можно как угодно — например, прописывать родных и делать ремонт.

Какую недвижимость можно купить в ипотеку

Ипотеку можно взять на строительство дома или квартиру, а также:

  • Квартиру на первичном или вторичном рынке
  • Апартаменты
  • Дом
  • Дачу
  • Земельный участок
  • Гараж

Кто может подать заявку на ипотеку

Есть общие требования к заемщикам:

  • прописка на территории РФ;
  • возраст — от 18 лет до 75 лет на момент выплаты ипотеки;
  • стабильный доход;
  • стаж на текущем месте работы от 3 месяцев.

По некоторым программам кредитования к заемщикам есть дополнительные требования — например, оформить семейную ипотеку с господдержкой могут только семьи с ребёнком.

На какую сумму можно рассчитывать

Прежде чем начать поиск квартиры, необходимо выяснить, какую сумму банк готов дать в кредит на покупку жилья. Для этого можно подать заявки в один или несколько банков, предварительно изучив процентные ставки и ипотечные программы.

В первую очередь обратитесь в банк, где у вас открыт зарплатный проект или есть действующий вклад.

Какие документы потребуются

Крупные банки позволяют подать заявки онлайн. Понадобятся следующие документы:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • водительские права;
  • загранпаспорт;
  • заверенная копия трудовой книжки;
  • выписка о состоянии индивидуального лицевого счета из Социального фонда России (СФР);
  • справка 2-НДФЛ;
  • декларация за последний отчетный период для ИП, справка о доходе самозанятого из ФНС или другие документы, подтверждающие доход (зависит от требований банка).

После рассмотрения заявки и в случае положительного ответа банк сообщит, какую максимальную сумму готов вам предоставить.

Нужен ли созаемщик?

Если одобренной банком суммы недостаточно для покупки квартиры, можно привлечь созаемщика — человека, который будет отвечать за ипотечный кредит, если вы не справитесь с обязательствами. По этой причине требования к созаемщику такие же, как и к самому заемщику.

Стать созаемщиком может любой человек. Если есть супруг, брак с которым зарегистрирован официально, он в обязательном порядке будет выступать созаемщиком.

На какой срок выгоднее брать ипотеку

Чем больше срок, тем больше переплата, но меньше ежемесячный платеж, и наоборот.

Кредит одобрен — что дальше?

После того, как банк одобрил кредит, стороны приступают к подписанию договора.

Между покупателем и банком подписывается кредитный договор, а между покупателем и продавцом заключается договор купли-продажи с использованием кредитных средств.

На подписание кредитного договора вам нужно принести оригиналы всех документов, которые требуются банку:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • заверенную копию трудовой книжки;
  • справку 2-НДФЛ;
  • ИНН.

Продавец также должен предоставить оригиналы документов на квартиру и передать номер счета, на который будут перечислены деньги.

После подписания договора документы направляются в Росреестр для регистрации права собственности. Это можно сделать через МФЦ или нотариуса, если сделка требовала его участия.

После регистрации права собственности продавец сможет получить деньги за жилье — первоначальный взнос и ипотечные средства от банка.

Ранее аналитик рассказал, стоит ли ждать низких ставок по кредитам.