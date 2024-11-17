Как выжить, если ты студент: лайфхаки, как сэкономить деньги и нервы

«Я как студентка художественно-графического факультета могу сказать, что на материалах я не экономлю никогда. Краски, листы, кисти — на этом сэкономить просто не получится. Единственный вариант, как на этом сэкономить, — взять деньги у родителей. Экономить нужно на всякой вредной еде. Меньше покупаешь, больше здоровой еды и больше денег. Меньше вредной воды, сухариков, чипсов. Еще я экономлю на новых вещах, за период обучения, за три месяца, я не покупала практически ничего из одежды, даже если что-то нравилось. И еще я езжу не на такси, а на маршрутках», — рассказала студентка Каролина из Украины. Она отметила, что ее сестра, которая тоже учится в институте, экономит на маникюре.