Как выжить, если ты студент: лайфхаки, как сэкономить деньги и нервы

«Я бы посоветовала покупать проездные и транспортные карты, по ним дешевле ездить. В Башкирии это транспортная карта “Алга”, там есть тарифы для студентов. Еще Пушкинская карта, надо о ней помнить и пользоваться обязательно, классная штука. И вообще носить “студак” с собой всегда, если на какие мероприятия идешь, часто дают скидосы для студентов. Вступать в студсоветы всякие еще, там, бывает, плюшки всякие дают за активности», — поделилась студентка Дарья из Уфы.
«Сэкономить позволяют субсидированные авиа/жд билеты по России, бесплатные билеты в театры/музеи. В театрах и музеях еще можно посмотреть, у них есть свои акции. Например, могут дать бесплатно билет при наличии свободных мест. И есть еще всякие стипендии особые. Это очень прикольная тема. За достижения могут платить год-полгода стипендию», — рассказала учащаяся одного из вузов Москвы Кристина.
«Я как студентка художественно-графического факультета могу сказать, что на материалах я не экономлю никогда. Краски, листы, кисти — на этом сэкономить просто не получится. Единственный вариант, как на этом сэкономить, — взять деньги у родителей. Экономить нужно на всякой вредной еде. Меньше покупаешь, больше здоровой еды и больше денег. Меньше вредной воды, сухариков, чипсов. Еще я экономлю на новых вещах, за период обучения, за три месяца, я не покупала практически ничего из одежды, даже если что-то нравилось. И еще я езжу не на такси, а на маршрутках», — рассказала студентка Каролина из Украины. Она отметила, что ее сестра, которая тоже учится в институте, экономит на маникюре.
Также советует печатать материалы на родительском принтере или попросить его купить, а еще готовить самим.
«Зачастую экономлю на разных учебных принадлежностях. Те же ручки выгодней купить большой пачкой, чем поштучно. Да и кончаются они довольно быстро, а качеством не отличаются. Еще пользуюсь проездным приложением, так как приходится ездить туда-обратно, выходит дешевле, чем при оплате обычной картой. Продукты покупаю в некоторых магазинчиках, которые чуть дальше от меня, но немного дешевле. Продукты те же, а стоит поприятнее», — поделилась студентка Дарья из Твери.
«Я не скажу, чтобы прям экономила. Ну точнее как… Жила с родителями во время учебы в универе. Они давали деньги, но я не транжира, я откладывала, сохраняла (ооооочень нервничала по поводу вопроса “а деньги-то у тебя есть?”. Прям неудобно было у родителей брать). А так экономить можно на обедах в универе. Если нет возможности взять перекусить из дома, можно зайти в магазин какой-нибудь у дома и там взять на перекус. Экономия на одежде — взять потаскать что-то у сестры, что она уже не носит. Ну проездной — карта москвича. Дешевле было ездить, чем оплачивать картой банковской», — вспоминает бывшая студентка из Москвы Анна.
Интересно, что далеко не все студенты вынуждены экономить. Кто-то признался, что не умеет этого делать вообще.
«Экономить невозможно, стипендия ни о чем», — сетует Алена из Волгограда.
«Я не умею экономить, вопрос не ко мне», — поделилась студентка из Москвы Валерия.
«Сейчас я не экономлю. А в общаге когда жила… Даже не помню. Мы еду из Макдоналдса ели через день или роллы. Как-то хватало. Чтобы бесплатная доставка была, набирали народ», — Екатерина из Костромы.