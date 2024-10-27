Как выжил оказавшийся в глухом лесу Алексей Маресьев

А вот что касается встречи с медведем, в подлинности которой многие сомневаются, то вот что рассказывает о ней сын лётчика Виктор Маресьев (его слова приводит сайт kp.ru): «Многие думают, что (эпизод с медведем. — Авт.) это выдумка Бориса Полевого. Но на самом деле всё так и было. Отец потерял после падения сознание, а когда очнулся, рядом с ним был шатун. Отец ещё долго не мог справиться с застёжкой на комбинезоне, чтобы достать пистолет. Но смог и выпустил в него всю обойму. Рассказал, как попал в обледеневшую яму, сутки там пробыл. Воронка была внизу мокрая, и ему еле удалось выбраться…».