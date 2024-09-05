Как выйти из творческого кризиса? Научно обоснованная инструкция

Повседневные задачи мы решаем с помощью уже готовых схем. Когда же нам требуется решить более сложную проблему, которая требует нестандартного решения, мозг меняет режим функционирования. Вместо того, чтобы полагаться на выработанные алгоритмы действий, он начинает искать новые способы рассмотрения фактов, устанавливая связи между ними. Этот процесс происходит бессознательно.
Однако бывает так, что озарение не приходит, вместо него возникает творческий кризис — состояние, в котором человек не может создать что-то новое.
Ник Кабел докторант-исследователь Цюрихского университета (Швейцария), опубликовал инструкцию, как найти вдохновение и выйти из творческого кризиса.
Подготовительный этап
Признайте, что вы в тупике
Когда вы перепробовали все возможные традиционные способы решения проблем, но они не помогли, стоит признать, что вы зашли в тупик. Осознав это, вы можете ощутить надежду и позволить себе свободу действий, которые проложат путь к прозрению.
Сохраняйте позитивный настрой
Оказавшись в тупике, успокойтесь и не расстраивайтесь. Если вы опустили руки, то, скорее всего, вы зациклитесь на проблеме и будете ходить вокруг да около, продолжая пытаться решить проблему традиционными способами.
Положительный настрой, наоборот, помогает ассоциативному мышлению находить связи между, казалось бы, несопоставимыми идеями. Иногда это приводит к формированию новых связей и внезапному озарению.
Ищите новую информацию
Иногда ступор появляется из-за того, что вы полагаетесь на решения, которые привели к успеху в прошлом. Чтобы найти выход, нужно поискать новую информацию.
Проведите тщательное исследование, соберите все возможные факты, относящиеся к затруднительной ситуации, в который вы оказались, и тщательно изучайте их, пока не почувствуете интеллектуальное истощение. Это знак, что нужно остановиться и позволить мозгу обобщить всю информацию.
Например, если вы художник в творческом кризисе, изучите онлайн-выставки, цифровые галереи, исследуйте техники и конкретные темы, которые вызывают у вас интерес. Послушайте подкасты на тему искусства и делайте при этом заметки. А после дайте мозгу отдохнуть и перейти в инкубационный период.
Стадия инкубации
Подумайте о своей проблеме
Инкубация — это период времени, в течение которого нужно отложить проблему в сторону и позволить мозгу продолжить работу над ней без особых усилий.
Как гласит народная мудрость, «утро вечера мудренее». Сон или смена деятельности способствует озарение.
В это время в мозге происходит реконструктуризация знаний и воспоминаний, повышая вероятность того, что вам откроются новые решения.
Занимайтесь неинтересными делами
В дневное время перенаправление внимания на другую задачу бывает очень полезным. Это дает мозгу пространство для обработки и реконструирования информации.
Примите душ, вымойте посуду или прогуляйтесь. Начинается состояние «блуждания ума», когда мысли бесцельно переходят от одной темы к другой и иногда связываясь друг с другом.
Развивайте непредубежденность
Для этого избегайте слишком повторяющихся паттернов, когда ваши дни и задачи становятся неотличимыми друг от друга, и строго расписанной рабочей среды, где находятся люди, которые постоянно повторяют ваши собственные идеи.
Например, подумайте о том, чтобы работать в другое время суток, путешествуйте, выходите на улицу или напоминайте себе, что нужно чаще полагаться на свою интуицию.
Этап озарения
Направьте свое внимание внутрь себя
После того, как вы дали мозгу бессознательно поработать над проблемой, можно предпринять несколько дополнительных действий, чтобы повысить шансы на озарение. Например, можно заняться саморефлексией или простым наблюдением за своими мыслямиа также активное задавание себе сократовских вопросов, направленных на совершенствование вашего мышления: что я думаю? Почему я так думаю? Где я могу ошибаться?
Задавая такие вопросы, вы направляете внимание внутрь себя. Обычно это предшествует озарению, так как таким образом мозг отключает визуальную информацию и сосредотачивается только на том, что происходит у вас внутри.
Медитируйте
Одним из известных методов направленной саморефлексии является медитация. Было установлено, что медитация и практики осознанности повышают когнитивную гибкость и креативность.
Медитация способствует осознанию активности ума при одновременном проявлении любопытства, открытости и принятия.
Сознательно уделяя внимание своей ментальной жизни, вы улучшаете понимание собственных мыслительных процессов, делаете ум более ясным и отвлекаетесь от конкретных проблем.
Исследования показали, что более длительные сеансы медитации с большей вероятностью вызовут состояние глубокой концентрации, которое в большей степени способствует ментальным прорывам.
Используйте rubber duck debugging
Еще один метод призыва озарения — метод rubber duck debugging («откладка с помощью резиновой уточки»). К нему часто прибегают разработчики программного обеспечения, которые застряли при написании кода.
Этот метод представляет собой построчное объяснение кода неодушевленному предмету, такому как резиновая уточка (просто чтобы не беспокоить других людей).
Тщательно объясняйте проблемы самому себе. Это поможет выявить возможные пробелы и ошибки, а также найти решение, которое ранее не приходило в голову.
Также могут помочь и реальные люди. Например, вы писатель и не понимаете, как ваши персонажи могут себя вести в конкретной ситуации. Позвоните другу и расскажите предысторию и внутреннюю логику, которые определяют характеры и поведение ваших героев.
Вникая в психологию ваших персонажей, вы получите представление о наиболее вероятном образе действий, который они могли бы предпринять.
Фиксируйте и проверяйте
Иногда озарения могут быть мимолетными, особенно в ночное время. Поэтому крайне важно записывать мысли, которые пришли вам в голову. Не стоит надеяться на то, что чуть позже вы вспомните то, что придумали.
Также важно прочитать записанное и подумать об этом на свежую голову, так как в моменте идея может показаться гениальной, а на самом деле осуществить ее не получится.
Заключение
Важно прибегать к этой инструкции только в том случае, если заранее установленные знания не работают — это истинная природа тупика.
Ложитесь спать, если на дворе вечер, или, если на дворе полдень, сделайте перерыв в работе и предайтесь размышлениям, прогуливаясь по парку. Если вы достигнете озарения, не торопитесь ликовать, но остудите голову и убедитесь в верности своей идеи.
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