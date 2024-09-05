Как выйти из творческого кризиса? Научно обоснованная инструкция

После того, как вы дали мозгу бессознательно поработать над проблемой, можно предпринять несколько дополнительных действий, чтобы повысить шансы на озарение. Например, можно заняться саморефлексией или простым наблюдением за своими мыслямиа также активное задавание себе сократовских вопросов, направленных на совершенствование вашего мышления: что я думаю? Почему я так думаю? Где я могу ошибаться?