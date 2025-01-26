Как вырастут маткапитал и пособия на ребенка с 1 февраля

Кроме того, с 1 апреля на 14,75 процента увеличат социальные пенсии. Эти выплаты предназначены для нетрудоспособных граждан, не имеющих возможности получать страховую пенсию. Например, из-за недостатка стажа. Также пенсия обеспечивает минимальный уровень дохода тем, кто не имеет других средств к существованию, например по причине инвалидности или потери кормильца. После индексации средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. При этом она не должна быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому при необходимости пенсионеры будут получать доплату от региона.