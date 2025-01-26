Как вырастут маткапитал и пособия на ребенка с 1 февраля

Так, материнский капитал проиндексируют на 7,3 процента. При рождении первого ребенка семья сможет получить 676 398 рублей. В случае появления второго ребенка размер маткапитала достигнет 893 835 рублей — если семья ранее не получала эту выплату. Для семей, уже получивших маткапитал на первенца, доплата на второго ребенка составит 217,4 тысячи рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка также увеличится и составит 26,4 тысячи рублей. Эта выплата полагается одному из родителей вне зависимости от их трудоустройства и уровня дохода семьи. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Существенно вырастет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих матерей: его максимальный размер достигнет 68,9 тысячи рублей.
— Страховые пенсии могут дополнительно проиндексировать с 1 февраля 2025 года, — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, реальная инфляция в 2024 году была выше прогнозных 7,3 процента. Ее размер превысил 9 процентов. Поэтому велика вероятность, что с 1 февраля пенсии еще раз повысят, задним числом — на 2,3−2,5 процента. По оценкам Минтруда, дополнительная индексация затронет примерно 37 млн человек.
Кроме того, с 1 апреля на 14,75 процента увеличат социальные пенсии. Эти выплаты предназначены для нетрудоспособных граждан, не имеющих возможности получать страховую пенсию. Например, из-за недостатка стажа. Также пенсия обеспечивает минимальный уровень дохода тем, кто не имеет других средств к существованию, например по причине инвалидности или потери кормильца. После индексации средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. При этом она не должна быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому при необходимости пенсионеры будут получать доплату от региона.
— Минимальная пенсия в Москве в 2025 году составит 25 850 рублей в месяц, — напоминает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — При этом прожиточный минимум для пенсионеров в столице в этом году — 17 897 рублей. Таким образом, минимальная пенсия в городе составит примерно полтора прожиточных минимума.
Также в текущем году в столице на 5,5 процента увеличиваются выплаты для многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, студенческих семей и некоторых других категорий льготников.