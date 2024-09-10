Как выписать из квартиры человека, находящегося за границей

«По такой категории дел необходимо предоставить доказательства, что человек не проживает в квартире длительное время, — акцентирует внимание эксперт. — Это могут быть, например, показания свидетелей, которыми являются другие родственники или соседи или данные о наличии в собственности ответчика другой недвижимости в России».