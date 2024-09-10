Как выписать из квартиры человека, находящегося за границей

Чтобы выписать человека из квартиры, иногда приходится приложить немало усилий. А как быть, если этот самый гражданин вообще находится за границей?
«Порядок выписки человека, находящегося за границей, не слишком отличается от выписки человека, который находится в России, — говорит адвокат Анна Аржанникова. — Если человек не согласен выписываться, то собственник жилья должен идти в районный суд по месту нахождения жилого помещения. В заявлении нужно указать причины снятия лица с регистрационного учета».
Но может возникнуть сложность. Дело в том, что к исковому заявлению необходимо приложить уведомление человека, которого нужно снять с учета. А как уведомить гражданина, если его новое место жительства неизвестно?
Тогда закон разрешает указать в исковом заявлении последнее известное истцу место жительства. Дальше суд сам примет меры по розыску ответчика. Если место жительства человека так и останется неизвестным, суд в качестве представителя ответчика назначит адвоката, и судебный процесс пройдет в обычном режиме.
«По такой категории дел необходимо предоставить доказательства, что человек не проживает в квартире длительное время, — акцентирует внимание эксперт. — Это могут быть, например, показания свидетелей, которыми являются другие родственники или соседи или данные о наличии в собственности ответчика другой недвижимости в России».