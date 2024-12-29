Как выигрыш в лотерею меняет жизнь: мифы и реальность

Общество давно окутано мифами о лотерейных победителях. Существует мнение, что 70% из них теряют все свои деньги в течение нескольких лет после выигрыша. Эта статистика, несмотря на отсутствие научных подтверждений, продолжает циркулировать в СМИ. Однако эксперты подчеркивают, что для понимания реальной картины необходимо проводить просветительскую работу. Екатерина Тутон из холдинга «Столото» отмечает, что чем больше людей знают о функционировании лотерей, тем меньше мифов будет их окружать.