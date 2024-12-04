Как выглядит звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли. Ей скоро 40

По сюжету сериала главная героиня в исполнении Киры Найтли — жена политика и любящая мать Хелен Уэбб, которая в свободное время занимается шпионажем. На протяжении многих лет она работает на тайную организацию «Черные голуби», которой передает все секреты мужа. Однажды у нее завязывается роман на стороне, из-за которого ее тайна грозит быть раскрытой. Когда ее любовник становится жертвой преступного мира Лондона, «работодатели» Уэбб отправляют на ее защиту старого друга Сэма (Бен Уишоу).