Как выглядит звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли. Ей скоро 40

Вечером 3 декабря в кинотеатре BFI Southbank в центре Лондона состоялась премьера сериала «Черные голуби». Цифровой релиз шпионской драмы состоится на стриминговом сервисе Netflix уже завтра, 5 декабря.
Британская актриса, номинантка на премию «Оскар» Кира Найтли сыграла в нем шпионку, которая на протяжении десяти лет передает тайны своего мужа-политика секретной организации. В сериале также снялись Бен Уишоу («Парфюмер. История одного убийцы») и Сара Ланкашир («Джулия»).
На ковровой дорожке 39-летняя Найтли (26 марта будущего года ей исполнится 40 лет) появилась в образе, вдохновленном фильмом «Матрица», пишет Daily Mail. Знаменитость была одета в длинное кожаное пальто на пуговицах из кутюрной коллекции Chanel и полупрозрачную кружевную юбку с вышивкой. Звезда «Пиратов Карибского моря» дополнила наряд на £40 тыс. (около 5,4 млн руб.) гранжевым макияжем с темной подводкой глаз, волосы ей уложили мелкими волнами.
По сюжету сериала главная героиня в исполнении Киры Найтли — жена политика и любящая мать Хелен Уэбб, которая в свободное время занимается шпионажем. На протяжении многих лет она работает на тайную организацию «Черные голуби», которой передает все секреты мужа. Однажды у нее завязывается роман на стороне, из-за которого ее тайна грозит быть раскрытой. Когда ее любовник становится жертвой преступного мира Лондона, «работодатели» Уэбб отправляют на ее защиту старого друга Сэма (Бен Уишоу).
Режиссерами стали Алекс Габасси («Воспитанные волками») и Лиза Ганнинг («Сила»), автором сценария и продюсером сериала выступил Джо Бартон («Столкновение»). Съемки начались в Лондоне в октябре 2023 года.
Кира Найтли замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном уже более 11 лет. Они воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Эди и трехлетнюю Далилу. Кира рассказывала, что у одной из девочек диагностировали дислексию. Найтли уточнила, что с шестилетнего возраста сама страдает этим заболеванием. Ей было довольно трудно овладеть письмом и чтением.
Ранее актриса призналась, что больше не будет сниматься во франшизах из-за тяжелых графиков. В частности, она благодарна опыту съемок в «Пиратах Карибского моря», но все же не планирует возвращаться в подобные проекты.