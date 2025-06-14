Как выглядит Тель-Авив после бомбардировки: последствия ударов Ирана по Израилю

«Magen David Adom (MDA) сообщила, что один из ее мобильных отделений интенсивной терапии был поражен осколками в районе Тель-Авива. Две женщины из экипажа, которые были в защитной одежде, получили легкие травмы от осколков стекла», — добавили в СМИ.