Как выглядит Тель-Авив после бомбардировки: последствия ударов Ирана по Израилю

Тель-Авиву был нанесен существенный материальный ущерб в результате ночной атаки иранских ВВС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале.
«Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений», — приводятся слова одного из командующих.
Иранские ракеты два раза поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Никто из служащих ведомства не пострадал.
«Израильское министерство обороны стало целью второй раз», — сообщает IRNA.
Как сообщает Israel National News, в агломерации Гуш-Дан в результате удара иранской ракетой было повреждено высотное здание. «На месте были зафиксированы обширные разрушения», — пишет издание.
На севере Израиля осколок иранского снаряда попал в жилой дом.
«Magen David Adom (MDA) сообщила, что один из ее мобильных отделений интенсивной терапии был поражен осколками в районе Тель-Авива. Две женщины из экипажа, которые были в защитной одежде, получили легкие травмы от осколков стекла», — добавили в СМИ.
Одна ракета ударила по позиции зенитно-ракетного комплекса Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Также в результате обстрела пострадали и другие поселения, расположенные неподалеку от израильской столицы. В частности, в сети опубликованы кадры разрушений в городе Рамат-Ган, который настигли иранские ракеты.
На кадрах, которые сняли очевидцы событий, видны сгоревшие и помятые остовы автомобилей, а также значительные повреждения высотного здания.
В ночь на 13 июня израильские ВВС начали широкомасштабную операцию, в рамках которой они продолжают наносить удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран в рамках операции «Истинное обещание — 3» наносит ответные удары по территории еврейского государства.