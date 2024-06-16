Как выглядит настоящий «Отель Будапешт»

Конец величию отеля положила Вторая мировая война. В 1944 году здание сильно пострадало в ходе городских боев, а после национализации в 1948 году продолжило неспешно разрушаться. Тем не менее, Грешэм Пэлэсу удалось сохранить свой дух до 2001 года, когда его выкупила корпорация Four Seasons, чтобы восстановить в изначальном виде. Спустя три года отель вновь открыл двери, и по словам специалистов, выглядит почти так же, как и сто лет назад.