Как выглядит настоящий «Отель Будапешт»

Отель Грешэм Пэлэс возвели в начале 20 века, и история здания во многом повторяет историю города. Выстояв обе мировые войны, роскошный отель пришел в полное запустение в годы социализма, а к 2004 году волшебным образом обновился, став частью сети Four Seasons, и до сих пор является одной из самых роскошных гостиниц Европы. Историю здания недавно рассказало издание CNN.
Отель с роскошным панорамным видом на Дунай начали строить, когда города Буда и Пешт слились в один из крупнейших мегаполисов Европы, поглотив еще и городок Обуда неподалеку. Главной городской переправой через Дунай был Цепной мост, и отель построили рядом с ним — с видом на мост, реку и главную тогда в городе Площадь Сеченьи.
Посетители прозвали здание 1906 года «Дворцом сердец» — сердечные мотивы усыпали его стены повсеместно. Причиной этого стала, конечно, любовь — архитектор Жигмонд Квиттнер в годы постройки был влюблен в женщину, которая впоследствии жила в отеле. По другой версии, сердца намекают на любовь графини Ирмы Сеченьи и Томаса Грешама, англичанина, который финансировал строительство. Грешам подарил Сеченьи кулон в форме сердца, а она захотела видеть его повсюду в здании.
Квиттнеру удалось создать неподражаемый шедевр в стиле ар-нуво, перенявший самые модные веяния Вены и Парижа тех лет. Отель должен был воплощать в себе тогдашнее величие Австро-Венгерской империи и поражать воображение изысканной ковкой и роскошными интерьерами. Витражами, которые встречаются в здании повсюду, занимался известный венгерский стекольщик и мозаист Микша Рот.
Передовыми здесь были не только художественные решения, но и технологии: центральное отопление и система обеспыливания помещений. Кроме того, частью здания был Т-образный пассаж, торговый центр со стеклянной крышей, каких в Будапеште 1900-х еще не было.
После постройки Грешэм Пэлэс сразу стал самым популярным адресом в городе: здесь жили богачи, а все желающие могли прогуляться по магазинам и кафе на первом этаже. В разные годы здесь работали модные заведения: Грешэм-Венеция Кафе, где часто собирались известные художники и поэты, и Кабаре Подиум, в котором ставили острые сатирические сценки.
Конец величию отеля положила Вторая мировая война. В 1944 году здание сильно пострадало в ходе городских боев, а после национализации в 1948 году продолжило неспешно разрушаться. Тем не менее, Грешэм Пэлэсу удалось сохранить свой дух до 2001 года, когда его выкупила корпорация Four Seasons, чтобы восстановить в изначальном виде. Спустя три года отель вновь открыл двери, и по словам специалистов, выглядит почти так же, как и сто лет назад.
Тибо Дреж, главный управляющий отелем, уверен, что посмотреть такую достопримечательность будет интересно любому туристу, и рассказал CNN, что отель будет рад видеть даже тех, кто не остановился в его 179 номерах.
«То, что нам удалось восстановить отель во всей своей красе — это невероятное достижение. Теперь историю величественного Будапешта начала XX века можно увидеть собственными глазами», — убежден Тибо.
Если же такой роскошный отель вам не по карману, не беда — в отдельном материале рассказываем, как путешествовать выгодно и экономно.
Георгий Мазуркевич