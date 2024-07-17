Как выглядит муравей-панда. Вы удивитесь, но такое насекомое существует

Белое пушистое тело и характерные черные пятна — так выглядит муравей-панда. Впрочем, к муравьям это насекомое не относится. Это осы семейства Mutillidae, а специфической расцветкой могут «похвастаться» только самки, которые у этого вида бескрылые. Подробнее об осе, похожей и на муравья, и на панду, рассказали в Live Science.