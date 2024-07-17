Как выглядит муравей-панда. Вы удивитесь, но такое насекомое существует

Белое пушистое тело и характерные черные пятна — так выглядит муравей-панда. Впрочем, к муравьям это насекомое не относится. Это осы семейства Mutillidae, а специфической расцветкой могут «похвастаться» только самки, которые у этого вида бескрылые. Подробнее об осе, похожей и на муравья, и на панду, рассказали в Live Science.
Черно-белая окраска служит предупреждением для хищников о мощном ядовитом укусе. Для человека такой яд не смертелен, но жалит оса довольно болезненно. Жало у муравьев-панд гладкое, поэтому они не гибнут после укуса и могут ужалить несколько раз.
Такие осы обитают в Чили, не образуют колонии и предпочитают одиночный образ жизни. Спариваются насекомые в воздухе: крылатый самец поднимает самочку. Причина такого поведения неизвестна, но есть несколько гипотез. Возможно, так муравьи-панды пытаются избежать нападения хищников; чтобы избежать появления другого самца или стараются сделать так, чтобы самка «не убежала».
Самки «зарываются» под землю, ищут там гнезда других насекомых и откладывают в них яйца. Муравьи-панды «вылупляются» и поедают личинки насекомых-хозяев. За два года жизни самки производят до 2 тыс. яиц.
Еще одна удивительная особенность этих ос — способность издавать шум, достигающий ультразвука, чтобы отпугнуть хищников или привлечь партнера. Звук муравьи-панды извлекают, потирая друг о друга лапки или усики.