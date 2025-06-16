Как выглядит Иран после бомбардировки: что известно о разрушениях 16 июня

Ядерная программа Ирана получила серьезный ущерб в результате израильских атак. Однако это не помешает продвигаться в разработке ядерной бомбы, если Иран решит это сделать, указал Telegram-канал «Милитарист» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ядерный объект в Фордо не поврежден, в то время как объекту в Натанзе нанесен ущерб более серьезный, чем предполагалось. Международное агентство по атомной энергии отметило: повреждение электроснабжения привело к тому, что около 14 000 центрифуг было также уничтожено на подземном объекте.
Сообщается, что в Тегеране был подорван один из трубопроводов — это привело к затоплению некоторых улиц. На выезде из столицы Ирана образовались большие пробки, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на арабские СМИ. По данным Telegram-канала «Война с фейками», на санитарную обстановку в городе это не повлияло, а городские службы обещали, что проблемы с водоснабжением не возникнет.
«Стремительно ухудшающей санитарную обстановку катастрофы нет, произошел прорыв водопровода вследствие взрыва. На демонстрируемом в телеграм-каналах видео по улицам иранской столицы льется обычная вода», — указано в сообщении.
На сегодняшний день российское консульство приостановило работу в Тегеране. Российская гражданская авиация приказала авиакомпаниям прекратить полеты в Иран и Израиль и воздерживаться от использования их воздушного пространства, а также воздушного пространства Иордании и Ирака — по крайней мере до 26 июня, сообщает Arab News. Возможность эвакуации Посольства РФ в Израиле учитывается, решение будет принято в случае необходимости, сообщил посол Викторов в эфире телеканала «Россия 24».
В минувшие сутки ЦАХАЛ нанесла удар по одному из зданий иранского МИД. Об этом рассказал замглавы ведомства Саид Хатибзаде. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на информагентство Tasnim.
«В результате этого нападения пострадали несколько мирных граждан, в том числе несколько моих коллег, которых доставили в больницу», — сообщил чиновник. Также одна из ракет попала в здание Минобороны, сообщает Telegram-канал Mash. По заявлениям Армии обороны Израиля, также были атакованы командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.
Иранская полиция задержала под Тегераном двух агентов «Моссада». У них обнаружены более 200 кг взрывчатки, 23 БПЛА, пусковые установки, устройства наведения и управления. Также в Иране был казнен агент «Моссада», турок Исмаил Фикри. По данным властей, он собирал данные о стратегических объектах внутри Ирана и находился в прямом контакте с двумя сотрудниками разведки Израиля.
«Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима… был казнен сегодня утром», — приводит РИА «Новости» сообщение агентства Mizan.
По данным иранского Минздрава, на четвертый день конфликта от израильских атак погибло 220 человек, около 2000 человек ранены, сообщают «Вести» со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура.
Ранее эксперты рассказывали, как конфликт Ирана и Израиля повлияет на судоходство в Ормузском проливе. Аналитики склонны думать, что противостояние с большой вероятностью не затронет пролив.