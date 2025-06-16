Как выглядит Иран после бомбардировки: что известно о разрушениях 16 июня

Сообщается, что в Тегеране был подорван один из трубопроводов — это привело к затоплению некоторых улиц. На выезде из столицы Ирана образовались большие пробки, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на арабские СМИ. По данным Telegram-канала «Война с фейками», на санитарную обстановку в городе это не повлияло, а городские службы обещали, что проблемы с водоснабжением не возникнет.